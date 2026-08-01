Novaland bán đi một công ty 5.400 tỷ đồng: Xuất hiện Chủ tịch sinh năm 1997

Theo báo cáo tài chính, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5.096 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 666 tỷ đồng.

Trong kỳ, Novaland ghi nhận 1.039 tỷ đồng từ hoạt động thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư vốn.

Một trong những giao dịch lớn là việc Novaland chuyển nhượng 99,93% vốn tại Công ty Ngôi Nhà Mega. Trước khi chuyển nhượng, giá trị phần vốn góp của Novaland tại doanh nghiệp này đã tăng từ gần 212 tỷ đồng lên khoảng 5.413 tỷ đồng sau một loạt giao dịch góp vốn. BCTC không công bố giá trị chuyển nhượng.

Sau giao dịch, Ngôi Nhà Mega không còn là công ty con của tập đoàn.

Novaland chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Ngôi Nhà Mega

Trước khi chuyển nhượng, theo Nghị quyết số 68 ngày 24/11/2025 của doanh nghiệp này, Novaland đã thực hiện hai khoản góp vốn lớn vào Ngôi Nhà Mega.

Cụ thể, Novaland sử dụng 47,06% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va và 99,999% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Bất động sản An Phát để góp vốn vào Ngôi Nhà Mega.

Tại thời điểm đó, Đầu tư Địa ốc No Va có vốn điều lệ 5.474 tỷ đồng, trong khi Bất động sản An Phát có vốn điều lệ hơn 1.632 tỷ đồng.

Sau các giao dịch này, giá trị khoản đầu tư của Novaland tại Ngôi Nhà Mega tăng từ khoảng 212 tỷ đồng lên gần 5.413 tỷ đồng . Vốn điều lệ của Ngôi Nhà Mega cũng tăng lên hơn 4.472 tỷ đồng, trong đó Novaland sở hữu 99,93%. Phần chênh lệch do đánh giá lại giá trị vốn góp đạt gần 944 tỷ đồng.

Cùng thời điểm thông qua phương án góp vốn, Novaland cũng phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 99,93% vốn tại Ngôi Nhà Mega khi tìm được nhà đầu tư và điều kiện thị trường phù hợp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ﻿tại ngày 30/6/2026, Novaland đã hoàn tất việc chuyển nhượng 99,93% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega.

Khoản chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần được Novaland ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Theo thuyết minh doanh thu hoạt động tài chính, khoản lãi từ thoái vốn và thu hồi các khoản đầu tư vốn hơn 1.039 tỷ đồng chiếm khoảng 41% doanh thu hoạt động tài chính của Novaland trong nửa đầu năm. Khoản mục này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2025.

Thuyết minh phần doanh thu tài chính của Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No va.

Sau giao dịch tại Ngôi Nhà Mega, tỷ lệ lợi ích của Novaland tại một số pháp nhân khác cũng thay đổi.

Trong đó, tỷ lệ lợi ích tại Bất động sản An Phát giảm về 0, trong khi tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va giảm từ gần 100% xuống 52,91%.

Báo cáo tài chính của Novaland cũng ghi nhận tỷ lệ lợi ích tại một số doanh nghiệp khác như Mega Tie, Tư vấn Long Hưng Phát, Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát và Hùng Ngự Security giảm.

Các pháp nhân này liên quan đến một số dự án bất động sản của Novaland. Đầu tư Địa ốc No Va liên quan đến Sunrise City, Golf Park Residence và một phần Aqua City Phoenix Island. Trong khi đó, Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát là chủ đầu tư dự án Aqua Riverside City.

Tuy nhiên, Novaland vẫn duy trì quyền kiểm soát tại các công ty con và ảnh hưởng đáng kể tại các công ty liên kết liên quan.

Hé lộ danh tính hai cổ đông mới

Sau khi Novaland rút vốn, cơ cấu sở hữu tại Ngôi Nhà Mega thay đổi.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Tân Gia Phát sở hữu 56% vốn, trong khi Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà sở hữu 43,93%. Phần vốn còn lại thuộc về hai cá nhân.

Tổng cộng, pháp nhân Nova Tân Gia Phát và Thiên Hà đang nắm tổng cộng 99,93% vốn Ngôi Nhà Mega. Cùng với thay đổi về sở hữu, ông Phạm Trọng Đạt, sinh năm 1997, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ngôi Nhà Mega.

Trong số hai cổ đông của Ngôi Nhà Mega, Nova Tân Gia Phát được thành lập vào tháng 7/2015 với vốn điều lệ ban đầu 29,82 tỷ đồng. Khi mới thành lập, bà Võ Thị Kim Khoa sở hữu 90% vốn và ông Nguyễn Quốc Hiền sở hữu 10%. Bà Kim Khoa đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Sau nhiều lần thay đổi cơ cấu cổ đông và vốn điều lệ, đến tháng 7/2022, Nova Hotels & Resorts sở hữu 99,82% vốn Nova Tân Gia Phát.

Vốn điều lệ Nova Tân Gia Phát cũng có nhiều thay đổi. Tháng 10/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp giảm xuống khoảng 752 tỷ đồng, trước khi tăng lên 1.352 tỷ đồng vào tháng 1/2025 và 1.477 tỷ đồng vào tháng 10/2025.

Đến tháng 5/2026, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên hơn 2.236 tỷ đồng. Khi đó, Nova Hotels & Resorts sở hữu 66%, Vũng Tàu Investment sở hữu 18,96% và Bất động sản Cát Thắng sở hữu 12,74%. Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh giữ chức Chủ tịch.

Nova Hotels & Resorts có tiền thân là Công ty CP Nova Hotel, được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 100 triệu đồng. Tại thời điểm thành lập, Nova Group sở hữu 98% vốn doanh nghiệp này.

Cổ đông lớn thứ hai tại Ngôi Nhà Mega là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà với tỷ lệ 43,93%.

Thiên Hà được thành lập vào tháng 2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm bà Dương Thị Hạnh sở hữu 1%, bà Nguyễn Thị Nghĩa sở hữu 1% và bà Nguyễn Anh Thư sở hữu 98%.

Năm 2025, Thiên Hà từng tham gia một giao dịch chuyển nhượng vốn liên quan đến Novaland khi chi gần 1.000 tỷ đồng để mua gần 19% vốn Công ty CP Thành phố Aqua, chủ đầu tư dự án Aqua City.

Tại doanh nghiệp, ông Phạm Trọng Đạt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Hà từ tháng 10/2023. Sau khi cơ cấu sở hữu tại Ngôi Nhà Mega thay đổi, ông Đạt trở thành Chủ tịch doanh nghiệp này.

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