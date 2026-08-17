Cựu giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân từ nhiệm ghế Chủ tịch một doanh nghiệp trên HoSE sau 1 năm

CTCP Rox Key Holdings (HoSE: TN1) thông báo Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Vân Hà đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân.

Bà Phạm Thị Vân Hà được bầu vào HĐQT và giữ chức Chủ tịch Rox Key Holdings từ tháng 4/2025, tức mới đảm nhiệm vị trí này hơn một năm. Việc từ nhiệm sẽ được xem xét, thông qua theo quy định tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Sinh năm 1979, bà Hà có bằng tiến sĩ và từng có thời gian giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ năm 2010, bà chuyển sang lĩnh vực đầu tư và bất động sản, từng giữ vị trí Giám đốc đầu tư tại Tập đoàn Vingroup và Phó Giám đốc khối bất động sản tại Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID).

Giai đoạn 2013-2015, bà Hà làm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam, sau đó giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này đến tháng 2/2022.

Bà tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư ROX Group, tiền thân là TNG Holdings Việt Nam, từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2025, trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT Rox Key Holdings.

Tại TN1, bà Hà hiện sở hữu 330 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,001% vốn điều﻿ lệ. Ngoài ra, bà đang là thành viên HĐQT CTCP ROX Living.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Rox Key Holdings tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, TN1 ghi nhận hơn 609 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 35%.

Riêng quý II, lợi nhuận sau thuế đạt gần 117 tỷ đồng, cao gấp 6,8 lần cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi khoản lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và thanh lý một phần khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng. Sau nửa năm, TN1 đã hoàn thành khoảng 55% kế hoạch doanh thu và vượt hơn hai lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cùng với kết quả kinh doanh, Rox Key Holdings đang triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ cổ tức 15%.

Trong đó, công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/9. Với gần 60,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TN1 dự kiến chi hơn 30 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Phần còn lại 10% được thực hiện bằng cổ phiếu. Theo phương án, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Rox Key Holdings sẽ tăng từ gần 601 tỷ đồng lên hơn 661 tỷ đồng.

Công ty cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ cổ tức 15% cho năm 2026.