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Khởi tố 3 bị can sao chép trái phép game 'Con đường tơ lụa'

| | Doanh nghiệp

Sao chép trái phép mã nguồn, hình ảnh game “Con đường tơ lụa” do VTC phát hành độc quyền để vận hành máy chủ lậu thu lợi bất chính, 3 bị can vừa bị khởi tố.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả”.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Hưng (SN 1994, trú tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Phúc (SN 1992, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và Phan Quang Huỳnh (SN 1992, trú tại phường Tây Tựu, TP Hà Nội).

Khởi tố 3 bị can sao chép trái phép game 'Con đường tơ lụa'- Ảnh 1.

Các bị can Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh (từ trái qua phải). (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Facebook quản trị trò chơi trực tuyến “Sro Thổ Quỷ” có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tựa game này chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép nội dung, kịch bản, đồng thời sao chép trái phép toàn bộ bản quyền của trò chơi “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Ngày 14/7, Ban chuyên án đồng loạt phá án, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2026, Nguyễn Văn Hưng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh tạo lập, quản trị và vận hành tựa game lậu mang tên “Sro Thổ Quỷ”. Nhóm này sao chép nguyên bản từ hình thức, nội dung, cốt truyện đến hình ảnh đồ họa của game “Con đường tơ lụa”.

Các đối tượng phân chia nhiệm vụ cụ thể: thiết lập hệ thống máy chủ, chỉnh sửa dữ liệu gốc, lập website, quảng bá trên mạng xã hội, diễn đàn và xây dựng cổng thanh toán trực tuyến để thu tiền của người chơi.

Khởi tố 3 bị can sao chép trái phép game 'Con đường tơ lụa'- Ảnh 2.

Bị can Trần Thanh Vũ và Đinh Đức Thắng (từ trái qua phải). (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Mở rộng điều tra chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận hành máy chủ lậu “Sro Thổ Quỷ”, nhiều người chơi đã lợi dụng các kênh trao đổi trực tuyến trong game để sát phạt, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Thanh Vũ (SN 1994, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) và Đinh Đức Thắng (SN 1995, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) về tội “Đánh bạc”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Theo Văn Chương/VTC News

vtcnews.vn

Từ Khóa:
Khởi tố, vtc

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