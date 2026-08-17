Jollibee Việt Nam đạt giải Vàng BSI Awards 2026, ghi nhận ROI Marketing 250%

Các chiến dịch đều được đo bằng doanh thu thực tế

Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng và hành vi tiêu dùng liên tục dịch chuyển, các thương hiệu QSR tại Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc chứng minh hiệu suất đầu tư (marketing ROI) thay vì chỉ tối ưu độ nhận diện thương hiệu. Đây cũng là tiêu chí cốt lõi mà BSI Awards áp dụng khi xét duyệt các chiến dịch dự thi, khiến kết quả năm nay trở thành một điểm tham chiếu đáng cân nhắc cho năng lực thực thi chiến lược của doanh nghiệp.

BSI Awards là nền tảng đánh giá Social Marketing độc lập, phi thương mại tại Việt Nam, do Buzzmetrics sáng lập từ năm 2020. Toàn bộ kết quả xét duyệt dựa trên dữ liệu đo lường thực tế (data-led thinking), không chịu chi phối bởi yếu tố tài trợ, nhằm ghi nhận đúng những chiến dịch tạo được tác động kinh doanh có thể kiểm chứng.

Tại mùa giải năm nay, bên cạnh giải Vàng hạng mục "The Best Social & Commerce Integration", Jollibee Việt Nam còn có thêm hai đề cử lọt Shortlist hạng mục "The Best Event with Social Media Strategy", củng cố thêm vị thế trong bảng đánh giá chung.

Jollibee Tuần Lộc giành giải Vàng hạng mục "The Best Social & Commerce Integration"

Đây là kết quả cho thấy đội ngũ marketing của Jollibee Việt Nam đến từ năng lực hoạch định có hệ thống, không phải yếu tố ngẫu nhiên. Một phần nguyên nhân giúp chiến dịch tạo được lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội đến từ việc để cộng đồng và chính nhân viên cửa hàng chủ động lan tỏa nội dung theo cách tự nhiên, thay vì phụ thuộc vào ngân sách truyền thông trả phí. Các chỉ số được BSI Awards ghi nhận bao gồm: ROI Marketing đạt 250%, tỷ lệ earned media hơn 70% - cho thấy hiệu quả lan tỏa tự nhiên, giúp tối ưu chi phí truyền thông trả phí - cùng quy mô tiếp cận 320 triệu lượt xem và 138.000 lượt thảo luận. Sản phẩm quà tặng giới hạn trong khuôn khổ chiến dịch cũng ghi nhận hết hàng toàn hệ thống sau 15 ngày, phản ánh mức độ chuyển hóa từ tương tác truyền thông sang nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Việc có thêm hai đề cử Shortlist song song với giải Vàng cho thấy đây là kết quả nhất quán trong cách tiếp cận marketing dựa trên dữ liệu, chứ không phải thành tích tách biệt của một chiến dịch. Trong bối cảnh ngành QSR ngày càng đòi hỏi minh bạch về hiệu quả đầu tư, sự ghi nhận từ một nền tảng đánh giá độc lập như BSI Awards là cơ sở tham chiếu có giá trị cho năng lực marketing của Jollibee Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Đây cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng đo lường hiệu quả marketing bằng dữ liệu thực tế, thay vì chỉ dựa vào độ phủ truyền thông, đang dần trở thành chuẩn mực chung mà các thương hiệu F&B tại Việt Nam sẽ cần thích ứng trong thời gian tới.