Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jollibee Việt Nam đạt giải Vàng BSI Awards 2026, ghi nhận ROI Marketing 250%

| | Doanh nghiệp

Jollibee Việt Nam đạt giải Vàng BSI Awards 2026, ghi nhận ROI Marketing 250%

Jollibee Việt Nam vừa được BSI Awards 2026 vinh danh giải Vàng hạng mục "The Best Social & Commerce Integration", đồng thời dẫn đầu Bảng xếp hạng BSI Top 10 Campaigns tháng 12/2025 với chỉ số ROI Marketing đạt 250 %.

Các chiến dịch đều được đo bằng doanh thu thực tế

Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng và hành vi tiêu dùng liên tục dịch chuyển, các thương hiệu QSR tại Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc chứng minh hiệu suất đầu tư (marketing ROI) thay vì chỉ tối ưu độ nhận diện thương hiệu. Đây cũng là tiêu chí cốt lõi mà BSI Awards áp dụng khi xét duyệt các chiến dịch dự thi, khiến kết quả năm nay trở thành một điểm tham chiếu đáng cân nhắc cho năng lực thực thi chiến lược của doanh nghiệp.

BSI Awards là nền tảng đánh giá Social Marketing độc lập, phi thương mại tại Việt Nam, do Buzzmetrics sáng lập từ năm 2020. Toàn bộ kết quả xét duyệt dựa trên dữ liệu đo lường thực tế (data-led thinking), không chịu chi phối bởi yếu tố tài trợ, nhằm ghi nhận đúng những chiến dịch tạo được tác động kinh doanh có thể kiểm chứng.

Tại mùa giải năm nay, bên cạnh giải Vàng hạng mục "The Best Social & Commerce Integration", Jollibee Việt Nam còn có thêm hai đề cử lọt Shortlist hạng mục "The Best Event with Social Media Strategy", củng cố thêm vị thế trong bảng đánh giá chung.

Jollibee Việt Nam đạt giải Vàng BSI Awards 2026, ghi nhận ROI Marketing 250% - Ảnh 1.

Jollibee Tuần Lộc giành giải Vàng hạng mục "The Best Social & Commerce Integration"

Đây là kết quả cho thấy đội ngũ marketing của Jollibee Việt Nam đến từ năng lực hoạch định có hệ thống, không phải yếu tố ngẫu nhiên. Một phần nguyên nhân giúp chiến dịch tạo được lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội đến từ việc để cộng đồng và chính nhân viên cửa hàng chủ động lan tỏa nội dung theo cách tự nhiên, thay vì phụ thuộc vào ngân sách truyền thông trả phí. Các chỉ số được BSI Awards ghi nhận bao gồm: ROI Marketing đạt 250%, tỷ lệ earned media hơn 70% - cho thấy hiệu quả lan tỏa tự nhiên, giúp tối ưu chi phí truyền thông trả phí - cùng quy mô tiếp cận 320 triệu lượt xem và 138.000 lượt thảo luận. Sản phẩm quà tặng giới hạn trong khuôn khổ chiến dịch cũng ghi nhận hết hàng toàn hệ thống sau 15 ngày, phản ánh mức độ chuyển hóa từ tương tác truyền thông sang nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Việc có thêm hai đề cử Shortlist song song với giải Vàng cho thấy đây là kết quả nhất quán trong cách tiếp cận marketing dựa trên dữ liệu, chứ không phải thành tích tách biệt của một chiến dịch. Trong bối cảnh ngành QSR ngày càng đòi hỏi minh bạch về hiệu quả đầu tư, sự ghi nhận từ một nền tảng đánh giá độc lập như BSI Awards là cơ sở tham chiếu có giá trị cho năng lực marketing của Jollibee Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Đây cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng đo lường hiệu quả marketing bằng dữ liệu thực tế, thay vì chỉ dựa vào độ phủ truyền thông, đang dần trở thành chuẩn mực chung mà các thương hiệu F&B tại Việt Nam sẽ cần thích ứng trong thời gian tới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Jollibee

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công bố Top 20 công ty bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Tổng nộp 230.000 tỷ đồng, đóng góp gần 9% thu ngân sách của cả nước

Công bố Top 20 công ty bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Tổng nộp 230.000 tỷ đồng, đóng góp gần 9% thu ngân sách của cả nước Nổi bật

Độc nhất vô nhị: Cái tên ít người biết đang “chỉ đường” cho gần 1 triệu chuyến bay, thu 5.000 tỷ đồng mỗi năm

Độc nhất vô nhị: Cái tên ít người biết đang “chỉ đường” cho gần 1 triệu chuyến bay, thu 5.000 tỷ đồng mỗi năm Nổi bật

'Ông trùm' nắm 9 lô đất hơn 96.000 m2 tại Thủ Thiêm: Cổ phiếu có biến lớn khi TP.HCM tái đấu giá đất

'Ông trùm' nắm 9 lô đất hơn 96.000 m2 tại Thủ Thiêm: Cổ phiếu có biến lớn khi TP.HCM tái đấu giá đất

16:16 , 17/08/2026
Trang trại 3.000 ha của bầu Đức đón khách quý, Nam Lào đang là “đại nông trường” của DN Việt

Trang trại 3.000 ha của bầu Đức đón khách quý, Nam Lào đang là “đại nông trường” của DN Việt

16:13 , 17/08/2026
Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi?

15:16 , 17/08/2026
Đấu giá lại lô đất vàng Thủ Thiêm mà Tân Hoàng Minh bỏ cọc vào tháng 9, giá khởi điểm 295 triệu/m2

Đấu giá lại lô đất vàng Thủ Thiêm mà Tân Hoàng Minh bỏ cọc vào tháng 9, giá khởi điểm 295 triệu/m2

15:05 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên