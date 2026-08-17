'Ông trùm' nắm 9 lô đất hơn 96.000 m2 tại Thủ Thiêm: Cổ phiếu có biến lớn khi TP.HCM tái đấu giá đất

Phiên 17/8, cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM bất ngờ tăng mạnh. Có thời điểm mã này chạm mức giá trần 14.900 đồng/cp, trong khi thanh khoản tăng vọt lên hàng chục triệu đơn vị.

Diễn biến đáng chú ý xuất hiện cùng ngày UBND TP.HCM phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Lô đất rộng 6.446 m2, có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, với giá khởi điểm dự kiến 1.901,57 tỷ đồng, tương đương gần 295 triệu đồng/m2. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 9/2026.

Đáng chú ý, đây chính là một trong những lô đất từng được đưa ra đấu giá vào năm 2021. Khi đó, giá khởi điểm chỉ hơn 578 tỷ đồng, tương đương khoảng 90 triệu đồng/m2. Như vậy, mức khởi điểm lần này đã cao khoảng 3,3 lần sau 5 năm.

CII được thị trường chú ý trong câu chuyện Thủ Thiêm bởi doanh nghiệp có quỹ đất lớn liên quan dự án BT xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam.

Phối cảnh khu vực triển khai dự án BT Thủ Thiêm của CII, gồm hạ tầng khu dân cư phía Bắc và trục đường Bắc - Nam - Nguồn: CII

Theo hợp đồng BT, CII được giao 9 lô đất với tổng diện tích gần 96.132 m2. Đến nay, doanh nghiệp đã khai thác 3 lô thông qua các dự án Lakeview 1, Lakeview 2 và The River Thủ Thiêm. Một lô khác là D’Verano đã xây dựng khoảng 90%, trong khi các lô còn lại đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế xác định giá đất đối ứng. Theo cách hiểu CII công bố sau khi Nghị định 91/2025/NĐ-CP được ban hành, phần đất dùng để thanh toán tương ứng với khối lượng BT đã hoàn thành được xác định theo giá tại thời điểm ký tắt hợp đồng vào tháng 4/2015.

Đối với phần diện tích còn lại sau khi khấu trừ diện tích dùng để thanh toán khối lượng BT, CII cho biết nghĩa vụ tiền sử dụng đất được xác định theo thời điểm ký hợp đồng chính thức vào tháng 4/2016, cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Ngày 25/3/2026, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm - công ty con 100% vốn của CII - tiếp tục được bàn giao thêm mặt bằng để triển khai dự án. CII cho biết việc này giúp doanh nghiệp đẩy nhanh xây dựng hạ tầng và tạo cơ sở nhận quỹ đất phát triển nhà ở thương mại theo Nghị định 91/2025.