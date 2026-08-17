Ngay tháng này: Một 'đại gia' BĐS hàng đầu Việt Nam chốt mua tòa tháp 400 triệu USD VietinBank Tower đã dang dở 16 năm?

Trong các báo cáo cập nhật sau cuộc gặp nhà đầu tư về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã CK: CTG), VietinBank dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng dự án VietinBank Tower ngay trong tháng 8/2026 cho một chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam.



Theo Chứng khoán MB (MBS), dự án hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. VietinBank và đối tác, được mô tả là một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu trong nước, dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng trong tháng 8/2026 và sẽ công bố thông tin sau khi hoàn tất ký kết.



Báo cáo của Chứng khoán Vietcap ngày 14/8 cũng đưa ra thông tin tương tự, cho biết bên nhận chuyển nhượng là “một chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam”. Tuy nhiên, danh tính doanh nghiệp này, giá trị giao dịch cũng như lợi nhuận dự kiến mà VietinBank có thể ghi nhận chưa được tiết lộ.



Từ “công trình thế kỷ” 400 triệu USD đến dự án kéo dài gần 16 năm



VietinBank Tower tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội, thường được biết đến với tên Ciputra Hanoi. Khu đô thị có quy mô khoảng 301ha, nằm gần Hồ Tây và sông Hồng, do liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) và Tập đoàn Ciputra của Indonesia đầu tư.



Dự án được VietinBank khởi công ngày 20/10/2010. Theo thiết kế ban đầu, tổ hợp có tổng diện tích sử dụng khoảng 300.000m2, gồm hai tòa tháp kết nối bằng khối đế 7 tầng.



Trong đó, tháp cao 68 tầng được quy hoạch làm trụ sở chính của VietinBank. Tháp còn lại cao 48 tầng dự kiến bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê và các chức năng thương mại khác.

Một ngày trước lễ khởi công, Chủ tịch HĐQT VietinBank khi đó là ông Phạm Huy Hùng cho biết tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án vào khoảng 400 triệu USD, hoàn toàn do VietinBank đầu tư. Công trình được kỳ vọng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014.



Lãnh đạo VietinBank thời điểm đó từng kỳ vọng đây sẽ là một “công trình thế kỷ”, mang tính biểu tượng và trở thành điểm nhấn kiến trúc tại cửa ngõ Thủ đô.



Tuy nhiên, dự án sau đó kéo dài nhiều năm và đến cuối năm 2018 được VietinBank đưa vào diện cơ cấu lại.



Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, ngân hàng thông qua ba phương án xử lý, trong đó phương án được ưu tiên là chuyển nhượng toàn bộ tài sản dự án. Theo kế hoạch này, VietinBank sẽ thuê lại tháp 68 tầng để sử dụng làm trụ sở và có thể mua lại tài sản sau khi hết thời hạn thuê theo mức giá hoặc phương thức xác định giá đã thỏa thuận.



Hai phương án còn lại là chuyển nhượng một phần tài sản hoặc tiếp tục đầu tư trong thời gian chưa tìm được bên nhận chuyển nhượng phù hợp.

29 nhà đầu tư từng quan tâm, hơn 5.500 tỷ đồng nằm ở xây dựng dở dang



Quá trình tìm kiếm đối tác cho VietinBank Tower kéo dài trong nhiều năm.



Đến hết quý I/2021, VietinBank cho biết có 29 nhà đầu tư quan tâm tới dự án, trong đó 21 bên đã ký thỏa thuận bảo mật để tiếp cận hồ sơ và tiến hành thẩm định. Hai nhà đầu tư khi đó đã đưa ra đề xuất tài chính sơ bộ.



Tuy nhiên, quá trình đàm phán chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong khi nhu cầu đối với các loại hình văn phòng, thương mại và trung tâm hội nghị cũng có nhiều thay đổi.



Tháng 6/2021, VietinBank tiếp tục công khai mời các nhà đầu tư có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính tham gia trên cơ sở chủ trương ưu tiên chuyển nhượng toàn bộ dự án.



Đến tháng 7/2025, ngân hàng một lần nữa phát đi thông báo đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng Dự án Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Khu đô thị Nam Thăng Long, đồng thời tiếp nhận đăng ký từ các nhà đầu tư quan tâm.



Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tiến độ xử lý VietinBank Tower tiếp tục được cổ đông đặt câu hỏi. Tổng Giám đốc Nguyễn Trần Mạnh Trung khi đó cho biết VietinBank và đối tác đang nỗ lực hoàn thành việc chuyển nhượng trong nửa đầu năm.



Theo ông Trung, giá chuyển nhượng sẽ được hai bên xác định chính thức trong hợp đồng theo giá thị trường, nhưng không được thấp hơn giá thẩm định và giá trị thực tế VietinBank đã đầu tư vào dự án.



Trên BCTC kiểm toán năm 2025, VietinBank ghi nhận gần 5.590 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Trong đó, các công trình tại khu vực miền Bắc chiếm hơn 5.440 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo cho biết nhóm tài sản này có bao gồm Dự án Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank và ngân hàng đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng.



Đến cuối tháng 6/2026, tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của VietinBank tăng lên hơn 5.720 tỷ đồng, riêng các công trình khu vực miền Bắc đạt gần 5.510 tỷ đồng. Báo cáo tài chính bán niên không tách riêng giá trị đang ghi nhận của VietinBank Tower.



Nếu hợp đồng được ký đúng kế hoạch trong tháng 8, thương vụ sẽ đánh dấu bước tiến đáng kể trong quá trình xử lý dự án đã kéo dài gần 16 năm kể từ ngày khởi công.