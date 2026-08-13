Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và đồng phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành (SN 1960), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức), về các tội "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Ông Lê Thanh An (Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Mai Anh Tuyên (Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức); và Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức) cũng bị truy tố về 2 tội danh trên.

Ngoài ra còn có nhiều bị can khác bị truy tố về một trong số các tội "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" hay " Trốn thuế".

Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành nắm 77,15% và con trai bà là Chu Đăng Khoa (hay "Khoa kim cương") nắm 22,77%.

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn. Mục đích của việc này nhằm thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, đồng thời không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Bị can Chu Thị Thành (trái) và bị can Mai Anh Tuyên. Ảnh: Bộ Công an

Sau đó, nhân viên tại công ty sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 – 500 đồng/lít xăng dầu.

Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Công ty Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG.

Chưa hết, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, khối lượng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.343 tỷ đồng.

Việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Thành chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn này.

Qua đó, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp này thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Công ty Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.