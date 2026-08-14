Bình quân Bách Hóa Xanh mở 117 cửa hàng mỗi tháng, mạng lưới bán lẻ của MWG lớn đến đâu?

Theo cập nhật tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Bách Hóa Xanh tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chính của tập đoàn. Chuỗi ghi nhận doanh thu 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng của hai nhóm ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Đáng chú ý, trong 7 tháng, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 819 cửa hàng. Tính bình quân, chuỗi mở mới khoảng 117 cửa hàng mỗi tháng, tương đương gần 4 cửa hàng mỗi ngày. Đến cuối kỳ, mạng lưới Bách Hóa Xanh đạt 3.378 cửa hàng.

Tốc độ mở rộng này diễn ra trong bối cảnh doanh thu của chuỗi vẫn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Theo MWG, nhóm cửa hàng mở mới trong năm đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí kho vận.

Kết quả này cho thấy việc mở rộng mạng lưới không chỉ tập trung vào gia tăng số lượng điểm bán mà đã bắt đầu ghi nhận hiệu quả vận hành tại các cửa hàng mới. Tuy nhiên, mức lợi nhuận dương được MWG đề cập là ở cấp độ cửa hàng, không đồng nghĩa toàn chuỗi đã công bố lợi nhuận ròng tương ứng.

Cũng trong báo cáo, MWG ghi nhận doanh thu thuần 111.394 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Mức này tương đương khoảng 60% kế hoạch doanh thu cả năm 2026 là 185.000 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu, Bách Hóa Xanh đóng góp 30,5% doanh thu, đứng sau nhóm Điện Máy Xanh với 45%. Thế Giới Di Động và Topzone chiếm 22,5%, phần còn lại khoảng 2%.

Riêng Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh, đạt doanh thu 75.200 tỷ đồng trong 7 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ. Kênh online đóng góp 13% doanh thu.

Theo MWG, tăng trưởng của nhóm này đến từ cả các cửa hàng hiện hữu và các ngành hàng chính. Doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu tăng 30%, trong khi Topzone ghi nhận kết quả tích cực nhờ doanh thu các sản phẩm Apple tăng 48% so với cùng kỳ.

Bên cạnh bán lẻ thiết bị, doanh thu từ dịch vụ mua trả chậm tăng 47% so với cùng kỳ, chiếm 38% doanh thu. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích và đại lý ngân hàng đạt 65.000 tỷ đồng, đến từ 43 triệu giao dịch.

Điện Máy Xanh cũng ghi nhận doanh thu tăng 43%, trong đó doanh thu ngoài Điện Máy Xanh chiếm 11%. Super App và kênh online đạt doanh thu 9.600 tỷ đồng, tương đương 13% tổng doanh thu của nhóm Điện Máy Xanh.

Tại Indonesia, Erablue đạt doanh thu 2.228 tỷ rupiah, tăng 89% so với cùng kỳ. Chuỗi này đã mở thêm 102 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm và ghi nhận tăng trưởng 15% tại các cửa hàng hiện hữu.

Không chỉ Bách Hóa Xanh, các chuỗi khác trong hệ sinh thái MWG cũng ghi nhận sự cải thiện về doanh thu.

An Khang tăng trưởng 22% trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ. Theo MWG, chuỗi tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong cả năm. Trong khi đó, AvaKids có doanh thu đi ngang so với cùng kỳ trong bối cảnh tập trung tối ưu chi phí.

Tính đến cuối tháng 7/2026, mạng lưới của MWG gồm 1.005 cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone), 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh, 3.378 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 420 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AvaKids. Bên cạnh đó, liên doanh Erablue tại Indonesia có 283 cửa hàng. Như vậy, tổng số điểm bán trong các chuỗi được MWG công bố đạt 7.183 cửa hàng, trong đó riêng các chuỗi tại Việt Nam có 6.900 điểm bán.

Thúy Hạnh