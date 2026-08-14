Bùng nổ chuỗi ngành nghề mới tại Phú Quốc: Đâu là chìa khóa giữ nhân tài?

Bùng nổ các ngành nghề mới từ hiệu ứng APEC

"Với dự án mở rộng sân bay và sự xuất hiện của hãng bay SunPhuQuoc Airways, có thể nói hệ sinh thái hàng không tại Phú Quốc đang phát triển hơn bao giờ hết. Đó là lý do tôi rời Hà Nội để tìm cơ hội việc làm trong lĩnh vực hàng không tại đảo Ngọc", anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Hiện anh Tuấn Anh đang là kỹ sư tự động hóa của Công ty Suất ăn Hàng không (Tập đoàn Sun Group). Bên cạnh môi trường làm việc hiện đại, mức lương tốt, không gian sống trong lành cũng là yếu tố khiến anh quyết định đưa cả gia đình tới Nam đảo sống và làm việc.

Câu chuyện của anh Tuấn Anh phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu nghề nghiệp tại Phú Quốc. Nếu trước đây, việc làm trên đảo chủ yếu xoay quanh du lịch, lưu trú, F&B hay xây dựng, thì cùng với hiệu ứng APEC, những công việc đặc thù, đòi hỏi chuyên môn cao đang xuất hiện nhiều hơn.

Hàng loạt công trình trọng điểm đang thành hình tại Nam đảo: Cảng hàng không quốc tế được mở rộng, tuyến tàu điện nhẹ LRT được triển khai, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang được xây dựng, trong khi bệnh viện, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các công trình dịch vụ mới từng bước đi vào vận hành.

Các công trình phục vụ APEC 2027 dự kiến sẽ tạo ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm trước, trong và sau sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Theo các chuyên gia, hạ tầng mới sẽ tạo ra "hệ sinh thái kinh tế mới", kéo theo nhu cầu về những nghề nghiệp mới. Hàng không cần kỹ sư và chuyên gia tự động hóa; y tế cần đội ngũ y, bác sỹ chuyên môn cao; các trung tâm hội nghị cần nhân sự MICE và tổ chức sự kiện quốc tế; hệ thống du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp cần những người có năng lực quản trị, công nghệ, ngoại ngữ và dịch vụ. Cùng với đó là nhu cầu về logistics, công nghệ và vận hành các hệ thống đô thị ngày càng hiện đại.

"Môi trường làm việc và cơ hội nghề nghiệp ở Phú Quốc hiện nay rất tốt, vượt qua cả kỳ vọng ban đầu của tôi. Tuy nhiên, với những nhân sự chuyển từ các đô thị lớn về như tôi, băn khoăn lớn nhất vẫn là chi phí thuê nhà đắt đỏ và nhu cầu về một nơi an cư ổn định lâu dài", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Tâm lý của anh Tuấn Anh phản ánh một quy luật phát triển đô thị toàn cầu. Báo cáo Chỉ số Cạnh tranh Nhân tài Toàn cầu (GTCI) do Viện INSEAD phối hợp với Portulans Institute công bố từng chỉ ra: Nếu thu nhập và cơ hội nghề nghiệp là yếu tố hàng đầu để "thu hút" người giỏi trong ngắn hạn, thì chất lượng môi trường sống và sự ổn định về nhà ở mới là trụ cột cốt lõi để "giữ chân" họ.

Phú Quốc được ví như "thiên đường lập nghiệp" với sự xuất hiện của nhiều ngành mới, mức thu nhập tốt. Ảnh: Ánh Dương.

50.000 căn hộ giữ chân người tài

Đây cũng là lý do Tập đoàn Sun Group khởi động chương trình phát triển gần 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Khu đô thị An Thới. Dự án được triển khai trong thời điểm Phú Quốc đang chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành một hệ sinh thái công trình quy mô lớn, khi nhu cầu về lực lượng lao động chất lượng cao được dự báo tiếp tục tăng.

Tại Khu đô thị An Thới, quỹ đất 55 ha được quy hoạch thành một khu đô thị hoàn chỉnh. Chỉ khoảng 28% diện tích dành cho xây dựng, phần còn lại ưu tiên cho cây xanh, mặt nước, cảnh quan và không gian cộng đồng. Các cụm nhà được tổ chức theo từng ô phố, kết nối bằng những trục cảnh quan xuyên suốt.

50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê được quy hoạch gần kề hệ sinh thái tỷ đô của Tập đoàn Sun Group. Ảnh minh họa: Sun Group.

Mô hình "15 phút" được ứng dụng vào quy hoạch, với trường học, bệnh viện, công viên, quảng trường, khu thể thao, thương mại dịch vụ và không gian sinh hoạt cộng đồng nằm trong khoảng cách tiếp cận thuận tiện. Từ căn hộ, cư dân dễ dàng kết nối với hệ sinh thái du lịch tại Thị trấn Hoàng Hôn, Bệnh viện Mặt Trời và các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Với một kỹ sư làm việc trong lĩnh vực tự động hóa, một bác sĩ làm việc theo ca hay một gia đình có con nhỏ, giá trị của một căn hộ không chỉ nằm ở diện tích. Khả năng đi bộ đến trường học, dịch vụ y tế, công viên hay các tiện ích hàng ngày đồng nghĩa với việc giảm thời gian di chuyển và có thêm thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi và phát triển bản thân. Đó chính là không gian mà những nhân lực chất lượng cao đang tìm kiếm để xây dựng cuộc sống, phát triển chuyên môn, yên tâm gắn bó với đảo Ngọc.

Dự án được kiến tạo theo "chuẩn Singapore", đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của người lao động. Ảnh minh họa: Sun Group.

Đánh giá về ý nghĩa dự án, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định: "Dự án nhà ở xã hội tại An Thới thể hiện tư duy phát triển cân đối và lấy con người làm trung tâm. Dù mang tên nhà ở xã hội, nhưng từ cảnh quan, hạ tầng cho đến dịch vụ tại đây đều gắn liền với một hệ sinh thái đồng bộ ở chất lượng rất cao. Đây là nền tảng an sinh quan trọng để Phú Quốc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực".