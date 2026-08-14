Bản đồ dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam đã hiển thị tên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 13-8, Starlink chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Khách hàng có thể truy cập trang web của Starlink để đăng ký sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, trên bản đồ Việt Nam tại trang đăng ký dịch vụ không hiển thị tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Đến 23 giờ ngày 13-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Sau phản ánh của Báo SGGP Online, đến sáng 14-8, bản đồ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam đã hiển thị đầy đủ tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo thông tin công bố trên trang web, dịch vụ Starlink dành cho hộ gia đình tại Việt Nam có giá 1.131.990 đồng/tháng với tốc độ 100Mbps và 1.711.100 đồng/tháng với gói tốc độ tối đa. Khoản thanh toán ban đầu là 10.848.800 đồng, đã bao gồm thuế, trong đó thiết bị Standard 4X có giá 10.269.900 đồng và phí vận chuyển, xử lý 578.900 đồng.

Trước đó, vào tháng 2, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với tối đa 600.000 thuê bao (tương đương khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Starlink là hệ thống internet vệ tinh do Công ty SpaceX (Hoa Kỳ) phát triển, hoạt động dựa trên mạng lưới hàng ngàn vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO). Khác với các dịch vụ internet truyền thống sử dụng cáp quang hoặc hạ tầng mạng mặt đất, Starlink truyền tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh xuống thiết bị thu của người dùng.

