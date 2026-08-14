Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bản đồ dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam đã hiển thị tên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

| | Doanh nghiệp

Sáng 14-8, bản đồ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam đã hiển thị đầy đủ tên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 13-8, Starlink chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Khách hàng có thể truy cập trang web của Starlink để đăng ký sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, trên bản đồ Việt Nam tại trang đăng ký dịch vụ không hiển thị tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Đến 23 giờ ngày 13-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Sau phản ánh của Báo SGGP Online, đến sáng 14-8, bản đồ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam đã hiển thị đầy đủ tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo thông tin công bố trên trang web, dịch vụ Starlink dành cho hộ gia đình tại Việt Nam có giá 1.131.990 đồng/tháng với tốc độ 100Mbps và 1.711.100 đồng/tháng với gói tốc độ tối đa. Khoản thanh toán ban đầu là 10.848.800 đồng, đã bao gồm thuế, trong đó thiết bị Standard 4X có giá 10.269.900 đồng và phí vận chuyển, xử lý 578.900 đồng.

Trước đó, vào tháng 2, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với tối đa 600.000 thuê bao (tương đương khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Starlink là hệ thống internet vệ tinh do Công ty SpaceX (Hoa Kỳ) phát triển, hoạt động dựa trên mạng lưới hàng ngàn vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO). Khác với các dịch vụ internet truyền thống sử dụng cáp quang hoặc hạ tầng mạng mặt đất, Starlink truyền tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh xuống thiết bị thu của người dùng.



Theo Trần Bình

Sài Gòn Giải phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ Chủ tịch sinh năm 1993 tiếp quản công ty sở hữu dự án 500 triệu USD tại khu tứ giác Bến Thành

Nữ Chủ tịch sinh năm 1993 tiếp quản công ty sở hữu dự án 500 triệu USD tại khu tứ giác Bến Thành Nổi bật

Ngoài Vingroup, 5 năm qua những công ty lớn nào đã đổi logo?

Ngoài Vingroup, 5 năm qua những công ty lớn nào đã đổi logo? Nổi bật

Vingroup có động thái mới tại thị trường Hàn Quốc

Vingroup có động thái mới tại thị trường Hàn Quốc

10:32 , 14/08/2026
Vinachem hợp tác với Uganda, mở đường sang Đông Phi

Vinachem hợp tác với Uganda, mở đường sang Đông Phi

10:26 , 14/08/2026
Doanh nghiệp 34.000 tỷ của Bộ Xây dựng bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc

Doanh nghiệp 34.000 tỷ của Bộ Xây dựng bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc

09:30 , 14/08/2026
Chuyên gia F&B: Quán nhậu Tự Do bán phở không phải chuyện “lệch tông”, mà là cách kiếm tiền từ những giờ mặt bằng bỏ trống

Chuyên gia F&B: Quán nhậu Tự Do bán phở không phải chuyện “lệch tông”, mà là cách kiếm tiền từ những giờ mặt bằng bỏ trống

08:36 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên