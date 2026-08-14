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Vingroup có động thái mới tại thị trường Hàn Quốc

| | Doanh nghiệp

Vingroup có động thái mới tại thị trường Hàn Quốc

Tập đoàn Vingroup vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, hướng tới nhóm nhà đầu tư tại Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay.

Ngày 11/8, HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Theo kế hoạch, Vingroup dự kiến phát hành tối đa 455 tỷ won, tương đương khoảng 8.050 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu phát hành riêng lẻ bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm. Mức lãi suất cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Đối tượng mua là các nhà đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc. Trái phiếu sẽ không được chào bán hoặc niêm yết tại Việt Nam.

Vingroup dự kiến thực hiện đợt phát hành trong quý III hoặc quý IV/2026. Thời điểm cụ thể do Tổng giám đốc quyết định, tùy thuộc điều kiện thị trường và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Vingroup ghi nhận 222.300 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước, với động lực chính đến từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp và bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Anh Khôi

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