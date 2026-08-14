Doanh nghiệp 34.000 tỷ của Bộ Xây dựng bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc

Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng) vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn vị trí điều hành cấp cao tại doanh nghiệp.

Theo quyết định, VICEM thôi giao Quyền Tổng giám đốc đối với ông Ngô Đức Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc VICEM.

Đồng thời, ông Đỗ Tiến Trình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó tổng giám đốc VICEM, được giao giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Ông Trình sẽ đảm nhiệm vị trí này cho đến khi chức danh Tổng giám đốc VICEM được kiện toàn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2026 và được Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM Nguyễn Quốc Việt ký ban hành.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt 24.631 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận gộp tăng 62%, đạt 2.751 tỷ đồng.



VICEM báo lỗ sau thuế hơn 158 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ gần 986 tỷ đồng trong năm 2024, đây là năm lỗ thứ 3 liên tiếp của VICEM. Tính đến ngày 31/12/2025, VICEM lỗ lũy kế hơn 3.408 tỷ đồng.



Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của VICEM ở mức 34.376 tỷ đồng, trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng gần 5.677 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 16.239 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay gần 7.356 tỷ đồng.﻿ Vốn chủ sở hữu gần 18.137 tỷ đồng.

Trong báo cáo, kiểm toán viên nhấn mạnh, tại ngày 31/12/2025, Tổng công ty có số dư nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 4.091 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 4.554 tỷ đồng) đã thể hiện các khó khăn về tài chính và khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn trả tại một số công ty con.



Một số công ty con bao gồm Vicem Tam Điệp, Vicem Sông Thao và Xi măng Hạ Long; tại ngày 31/12/2025, có tổng số lỗ lũy kế với số tiền 8.054 tỷ đồng, tổng số nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 7.465 tỷ đồng.



Các công ty gồm Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (công ty con của Xi măng Bỉm Sơn), Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Hạ Long (công ty con của Xi măng Hạ Long) bị âm vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025.



Kiểm toán viên đã nhấn mạnh về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục trên Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của các công ty con này.



VICEM cho biết, việc cải thiện tình hình tài chính và khả năng hoạt động liên tục của các công ty này phụ thuộc vào việc cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tài chính tiếp theo và khả năng thu xếp nguồn tài chính phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ đến hạn/quá hạn thanh toán.

