MSR đang thay đổi mô hình tăng trưởng như thế nào?

Từ một mỏ khai khoáng đến nền tảng vật liệu chiến lược

MSR không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên vonfram mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thông qua năng lực chế biến và mạng lưới khách hàng toàn cầu. Mitsubishi Materials, một trong những tập đoàn vật liệu hàng đầu Nhật Bản, hiện là khách hàng của MSR. Trong báo cáo quý I năm tài chính kết thúc tháng 3/2027, tập đoàn này dự báo giá APT bình quân cả năm ở mức 3.017 USD/MTU, cho thấy nhu cầu và mặt bằng giá thuận lợi đang được phản ánh ngay trong chính chuỗi giá trị mà MSR tham gia.

Vừa qua, báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 cho thấy MSR ghi nhận doanh thu kỷ lục 8.138 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 1.666 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lũy kế sáu tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 2.202 tỷ đồng, tương đương khoảng 88% mức cao nhất trong kế hoạch cả năm. Ban lãnh đạo đồng thời kỳ vọng có thể vượt đáng kể mục tiêu lợi nhuận nếu điều kiện thị trường tiếp tục duy trì.

Đằng sau kết quả kinh doanh kỷ lục vì vậy là một mô hình tăng trưởng đang dần mở rộng. Bên cạnh khai thác tại Núi Pháo, MSR đang gia tăng giá trị từ năng lực chế biến sâu và nguồn tinh quặng bên ngoài, qua đó mở rộng quy mô hoạt động vượt ra ngoài sản lượng khai thác nội bộ.

Ba động lực đang mở rộng nền tảng tăng trưởng của MSR

Động lực đầu tiên đến từ cơ sở tài nguyên. Trong quý II, MSR cho biết đã thúc đẩy kế hoạch bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên tiềm năng tại khu vực mở rộng Núi Pháo và Núi Chiêm, qua đó hỗ trợ kéo dài tuổi mỏ thêm khoảng 20–30 năm. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì nguồn nguyên liệu cho tăng trưởng dài hạn.

Động lực thứ hai là nền tảng chế biến sâu. Thay vì chỉ khai thác và bán quặng, MSR tiếp tục nâng công suất và hiệu quả của hệ thống chế biến. Trong quý II, doanh nghiệp gia tăng công suất vận hành nhà máy luyện, mở rộng mạng lưới cung ứng tinh quặng từ bên thứ ba và hợp tác với GB Innovation để nâng công suất tungsten oxide lên 8.000 tấn mỗi năm vào năm 2027. Đây là bước đi giúp gia tăng giá trị trên mỗi tấn nguyên liệu, đồng thời mở rộng vai trò của MSR trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu.

Động lực thứ ba là đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào. Theo doanh nghiệp, bên cạnh quặng khai thác tại Núi Pháo, MSR đang mở rộng mạng lưới cung ứng tinh quặng từ các đối tác và gia tăng tỷ lệ nguyên liệu được đưa vào hệ thống chế biến. Điều này giúp tận dụng tốt hơn công suất hiện hữu, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm mức độ phụ thuộc vào sản lượng của riêng một mỏ. Trong quý II/2026, sản lượng vonfram tinh luyện tăng 91% so với cùng kỳ, nhờ sản lượng khai thác cải thiện và nguồn tinh quặng bên ngoài dồi dào hơn sau khi doanh nghiệp nhận được giấy phép gia công (tolling permit).

Điều gì khiến mô hình này trở nên khác biệt?

Đối với nhiều doanh nghiệp khai khoáng, tăng trưởng thường bị giới hạn bởi quy mô tài nguyên và công suất khai thác của từng mỏ. Khi trữ lượng hoặc sản lượng không còn tăng nhanh, khả năng mở rộng lợi nhuận cũng sẽ bị hạn chế.

Mô hình của MSR đang phát triển theo hướng khác. Việc kết hợp giữa tài nguyên nội bộ, năng lực chế biến sâu và nguồn tinh quặng từ các đối tác cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô thông qua nhiều động lực cùng lúc. Không chỉ khai thác nhiều hơn, MSR còn có khả năng tạo thêm giá trị bằng cách gia tăng tỷ lệ chế biến và tối đa công suất hệ thống nhà máy để chế biến từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau.

Đây cũng là nền tảng giúp MSR nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tạo dòng tiền. Tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA đã giảm xuống 2,1 lần vào cuối quý II/2026. Trong bối cảnh lợi nhuận và dòng tiền cải thiện, MSR mới đây dự kiến tạm ứng khoảng 1.100 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương 50% lợi nhuận 6 tháng đầu năm, trong khi vẫn kỳ vọng giảm đòn bẩy nhanh hơn kế hoạch và hướng tới trạng thái tiền mặt ròng trong năm 2027.

Nhìn rộng hơn, giá trị của MSR không chỉ nằm ở tài nguyên mà doanh nghiệp sở hữu, mà còn ở khả năng chế biến nguồn nguyên liệu từ nhiều nguồn và kết nối với các khách hàng vật liệu toàn cầu như Mitsubishi Materials. Khi tài nguyên nội bộ, năng lực chế biến sâu và nguồn tinh quặng từ đối tác cùng được mở rộng, dư địa tăng trưởng của MSR không còn bị giới hạn hoàn toàn bởi sản lượng của riêng mỏ Núi Pháo. Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu chiến lược tiếp tục gia tăng, đây là nền tảng để MSR từng bước mở rộng từ một doanh nghiệp khai khoáng thành một nền tảng vật liệu chiến lược có vị trí ngày càng rõ nét trong chuỗi cung ứng toàn cầu.