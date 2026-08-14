Hơn 450.000 tỷ đồng 'hàng mới' lên thị trường trong khoảng 1 năm qua: Mã 'bé hạt tiêu' nhân bằng lần, cổ phiếu 'hàng hiệu' bay hơn 20%

Từ tháng 8/2025 đến tháng 8/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đón thêm 31 mã cổ phiếu mới, trong đó 8 cổ phiếu giao dịch trên HOSE và 23 cổ phiếu giao dịch trên UPCoM. Tổng vốn hóa của 31 cổ phiếu này tại ngày 13/8/2026 lên tới hơn 450.000 tỷ đồng.

Trong số 31 cổ phiếu mới lên sàn, 19 mã đang giao dịch cao hơn giá tham chiếu phiên chào sàn, 10 mã giảm và 2 mã chưa phát sinh giao dịch.

Như vậy, xét về số lượng, nhóm tăng giá đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, phía sau tỷ lệ 19/29 là sự phân hóa rất lớn. Nhiều tân binh quy mô lớn chưa tạo được mức sinh lời đáng kể so với giá tham chiếu phiên đầu tiên, trong khi những mức tăng – giảm mạnh nhất chủ yếu xuất hiện ở các cổ phiếu quy mô nhỏ.

Trong 8 mã mới lên HOSE suốt một năm qua, có tới 4 mã hiện thấp hơn giá tham chiếu phiên đầu tiên. Đáng chú ý, một số cổ phiếu giảm mạnh lại thuộc nhóm những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất trong làn sóng lên sàn vừa qua.

Nhìn vào 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất, sự phân hóa thể hiện khá rõ. Hai trường hợp nổi bật nhất về mức tăng là RGG và F88, lần lượt cao hơn 278% và 173,8% so với giá tham chiếu phiên đầu tiên. Cả hai đều giao dịch trên UPCoM.

Ở chiều giảm, VCK mất 21,3%, HPA giảm 25,3% và VPX giảm 25,4%.

Dù cùng nằm trong Top 10 về vốn hóa, thời gian giao dịch của các cổ phiếu chênh lệch đáng kể. PCB mới có 2 phiên giao dịch, DMX mới lên sàn khoảng một tuần, trong khi F88 đã giao dịch hơn một năm.

Vì vậy, mức tăng giảm trên không phản ánh hiệu suất trong cùng một khoảng thời gian mà cho thấy mỗi cổ phiếu đã đi bao xa so với giá tham chiếu phiên đầu tiên.

Đáng chú ý, 3 trong 4 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất danh sách là các công ty chứng khoán, gồm TCBS (TCX), VPS (VCK) và VPBankS (VPX). Cả ba cùng lên sàn trong những tháng cuối năm 2025 và hiện có quy mô vốn hóa chỉ đứng sau Điện Máy Xanh (DMX) trong nhóm tân binh.

Sau khoảng 8-10 tháng giao dịch, diễn biến thị giá của cả ba khá khiêm tốn nếu đặt cạnh tăng trưởng lợi nhuận: VCK thấp hơn hơn 21% so với giá tham chiếu phiên đầu tiên, VPX giảm hơn 25%, còn TCX tăng gần 4%.

Trong khi đó, VPBankS báo lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 2.159 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; lũy kế nửa đầu năm đạt gần 2.700 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế bán niên 2.925 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, riêng quý 2 tăng 57%. Trong khi đó, TCBS đạt 3.555 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 17%.

Không chỉ nhóm chứng khoán, HPA của Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát cũng đang thấp hơn khoảng 25% so với điểm xuất phát. Cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên HOSE vào tháng 2/2026 với giá tham chiếu điều chỉnh 39.610 đồng/cổ phiếu, đến ngày 13/8 còn 29.600 đồng.

Ở chiều ngược lại, hai trường hợp tích cực trong nhóm cổ phiếu mới trên HOSE là AAN của Lương thực A An và DMX của Điện Máy Xanh, tăng lần lượt khoảng 44% và 12,5%.

DMX trong một tuần giao dịch ghi nhân giá cổ phiếu tăng 12,5%, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 6.094 tỷ đồng, tăng 72%, cùng kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%.

Ở nhóm cổ phiếu mới giao dịch trên UPCoM, biên độ biến động lớn xuất hiện ở cả hai chiều.

Những mã tăng mạnh nhất như RGG, F88, HHB, ANI hay UPS đều đã có thị giá cao hơn gấp đôi so với mức tham chiếu phiên đầu tiên. RGG dẫn đầu toàn bộ danh sách với mức tăng 278%, tương đương thị giá hiện cao gần 3,8 lần điểm xuất phát; F88 tăng 173,8%.

Ở chiều ngược lại, VBT của Vận tải Bảo Thắng mất 69% giá trị, trong khi CCS và GDH giảm lần lượt hơn 40% và gần 40%.

Ngoại trừ RGG và F88 đã đạt vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng, phần lớn những cổ phiếu có biến động cực mạnh này có quy mô khá nhỏ, nhiều doanh nghiệp chỉ có vốn hóa từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng.

Biên độ biến động lớn ở nhóm này cũng cần được nhìn trong bối cảnh cổ phiếu quy mô nhỏ thường có thanh khoản hạn chế, đồng thời UPCoM cho phép biên độ dao động giá mỗi phiên rộng hơn HOSE. Vì vậy, những mức tăng giảm bằng lần ở nhóm này cần được nhìn trong bối cảnh khác với các cổ phiếu vốn hóa hàng chục nghìn đến trên 100.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, sau một năm, lớp cổ phiếu mới lên sàn có kết quả nghiêng về phía tích cực khi 19/29 mã đã phát sinh giao dịch đang đứng trên giá tham chiếu phiên đầu tiên.

Với tổng vốn hóa hơn 450.000 tỷ đồng, 31 doanh nghiệp mới đã bổ sung một lượng hàng hóa đáng kể cho thị trường chỉ trong vòng một năm.