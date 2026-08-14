Danh mục cổ phiếu hơn 18.000 tỷ của chứng khoán VIX: Rót thêm 1.000 tỷ vào Techcombank, giá trị của 9 cổ phiếu chủ chốt bốc hơi 2.400 tỷ so với cuối tháng 6

Chứng khoán VIX vừa công bố BCTC bán niên 2026 với nhiều thông tin cập nhật chi tiết về danh mục đầu tư vào loại lớn nhất trong số các công ty chứng khoán.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng giá trị thị trường của danh mục các loại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ của công ty đạt hơn 20.800 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm 16.180 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết, lớn nhất là Gelex Electric (GEX), Gelex (GEX), Eximbank (EIB), VPBankS (VPX), Viconship (VSC)…

Đáng chú ý là có sự xuất hiện mới của khoản đầu tư hơn 1.000 tỷ vào cổ phiếu TCB, tương đương 33 triệu cổ phiếu.bBên cạnh đó, VIX cũng đầu tư thêm 500 tỷ vào Eximbank.﻿

Danh mục cổ phiếu Upcom và chưa niêm yết có VIP Green Port (VGR) – một công ty con của Viconship; HAGL Agrico (HNG), Genfarma…

So với giá gốc đầu tư, GEE và VGR là những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận ấn tượng nhất.

Khoản đầu tư 490 tỷ đồng vào VGR có trị giá tới gần 1.825 tỷ đồng vào thời điểm 30/6. Khoản đầu tư vào GEE từng có trị giá 4.419 tỷ đồng vào cuối năm 2025 nhưng đến 30/6 chỉ còn 2.900 tỷ và tính đến hiện tại còn 2.252 tỷ so với giá gốc 1.677 tỷ đồng vẫn còn lãi đáng kể.

Sự sụt giảm rất mạnh của thị trường trong tháng 7 cũng tác động đáng kể đến danh mục đầu tư của VIX. Tính theo giá đóng cửa ngày 13/8, tổng cộng 9 cổ phiếu được VIX liệt kê trong báo cáo đã giảm giá trị tới 2.400 tỷ so với ngày 30/6. Một số cổ phiếu đang tạm lỗ có thể kể đến như EIB, VSC và VPX.

Về kết quả kinh doanh bán niên, tổng doanh thu của VIX trong 6 tháng đầu năm đạt 3.033 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.956 tỷ đồng của cùng kỳ 2025.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh kinh doanh của VIX đến từ mảng cho vay. Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chủ yếu là margin) ghi nhận sự bùng nổ, đạt 697,3 tỷ đồng, tăng vọt 86% so với nửa đầu năm ngoái. Nghiệp vụ môi giới cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi mang về gần 91 tỷ đồng, tăng 43%.

Tuy nhiên, do nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục sụt giảm mạnh so với 31/12/2025, kết thúc 6 tháng đầu năm, VIX chỉ ghi nhận lợi nhuận trước thuế 231,6 tỷ đồng, giảm gần 90% so với mức lãi "khủng" hơn 2.067 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán sau thuế tương ứng chỉ đạt 214,2 tỷ đồng.