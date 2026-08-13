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Bản đồ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam không hiển thị tên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

| | Doanh nghiệp

Ngày 13-8, trên trang web chính thức, Starlink công bố dịch vụ chính thức được cung cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên bản đồ dịch vụ tại địa chỉ đăng ký, tên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam không được hiển thị.

Trong khi đó, trên bản đồ này vẫn hiển thị các địa danh như đặc khu Phú Quốc (An Giang), Côn Đảo (TPHCM), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP chiều 13-8, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết Cục Viễn thông đã nắm được việc bản đồ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam không hiển thị tên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong quá trình thử nghiệm dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, Cục Viễn thông đã nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam hiển thị đầy đủ tên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ trước khi chính thức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Phía Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam giải thích đây là bản đồ hiển thị vùng cung cấp dịch vụ và cho biết thời gian tới sẽ điều chỉnh phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 2, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với tối đa 600.000 thuê bao (tương đương khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết sau khi được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, Starlink có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý giá và cạnh tranh như các doanh nghiệp viễn thông khác.

Starlink là hệ thống internet vệ tinh do Công ty SpaceX (Hoa Kỳ) phát triển, hoạt động dựa trên mạng lưới hàng ngàn vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO). Khác với các dịch vụ internet truyền thống sử dụng cáp quang hoặc hạ tầng mạng mặt đất, Starlink truyền tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh xuống thiết bị thu của người dùng.


Theo Trần Bình

Sài Gòn Giải phóng

Từ Khóa:
Starlink

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