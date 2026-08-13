Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ban hành kế hoạch cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng bán toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đầu tư, nắm giữ vốn tại 21 doanh nghiệp.

21 doanh nghiệp thuộc diện tiếp tục đầu tư, nắm giữ vốn có nhiều DN đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, dược phẩm, bảo hiểm và xây dựng như Vinamilk (VNM), Sabeco (SAB), FPT, Dược Hậu Giang (DHG), Traphaco (TRA), Bảo Minh (BMI), Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR), Tổng Công ty Sông Đà (SJG)...

SCIC tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC).

Danh sách 66 doanh nghiệp dự kiến bán toàn bộ vốn thuộc nhóm từ sản xuất công nghiệp, thép, dệt may, năng lượng đến xây dựng, logistics, thương mại và thủy sản.

Một số doanh nghiệp đáng chú ý trong danh mục gồm Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC), Tổng Công ty Thép Việt Nam (TVN), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT), Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEA), Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Licogi (LIC) và Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FIC).

Việc đưa các doanh nghiệp vào danh mục bán toàn bộ vốn tạo cơ sở để SCIC triển khai các phương án thoái vốn trong giai đoạn 2026 - 2030. Nếu được thực hiện theo kế hoạch, lượng cổ phần được đưa ra thị trường có thể bổ sung nguồn cung đáng kể, trong đó có cổ phần tại một số doanh nghiệp có quy mô và vị thế nhất định trong ngành.

Dù vậy, danh mục cơ cấu lại không cố định trong toàn bộ giai đoạn. SCIC cho biết danh sách có thể được điều chỉnh căn cứ tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp, diễn biến thị trường cũng như yêu cầu đáp ứng các tiêu chí phân loại theo quy định. Do đó, tiến độ và quy mô thoái vốn thực tế tại từng doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào phương án cụ thể được xây dựng và triển khai trong thời gian tới.﻿