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Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại chi nhánh nhà thuốc Pharmacity, Phúc Anh, Hoàng Long…

| | Doanh nghiệp

Các vi phạm chủ yếu từ việc chưa báo cáo thay đổi kho bảo quản, thiếu báo cáo thuốc kiểm soát đặc biệt đến kê khai giá thuốc chưa đúng quy định.

Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại chi nhánh nhà thuốc Pharmacity, Phúc Anh, Hoàng Long…- Ảnh 1.

Một cửa hàng Pharmacity tại thành phố Đồng Nai. Ảnh: Fanpage Pharmacity.

Theo Trang thông tin Điện tử Thanh tra thành phố Đồng Nai, mới đây, Thanh tra thành phố Đồng Nai đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 5/5/2026 đến ngày 18/6/2026, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 225/QĐ-TT ngày 21/4/2026 đã tiến hành thanh tra tại 6 doanh nghiệp gồm:

Công ty TNHH Dược phẩm Bảo An

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Anh

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) - Chi nhánh Đồng Nai

Địa điểm kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tại thành phố Đồng Nai - Kho số 4

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Hoàng Long.

Theo Kết luận Thanh tra, các công ty kinh doanh dược phẩm trên cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc. Tuy nhiên, Kết luận Thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, vi phạm tại các cơ sở.

Cụ thể, về kho bảo quản thuốc: Công ty Phúc Anh bổ sung thêm 1 kho bảo quản thuốc tại lầu 01 cùng địa chỉ với diện tích 11, 52 m², thể tích 34, 56 m³ (ngang 2, 4m; dài 4, 8m; cao 3m). Việc Công ty bổ sung thêm 01 kho nhưng khộng báo cáo thay đổi về Sở Y tế là sai quy định

Công ty Bình Định không báo cáo định kỳ về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần và thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất về Sở Y tế Đồng Nai.

Đối với Công ty Bình Định, thanh tra xác định doanh nghiệp đã bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt cho 2 quầy thuốc (Quầy thuốc Bảo Châu tại Đồng Xoài và Quầy thuốc Thanh Hương tại xã Thống Nhất) không có phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt được ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Về công tác báo cáo thực hiện công khai giá thuốc: 3/6 Công ty (Công ty Bình Định, Công ty Hoàng Long, Công ty Pharmacity) chưa lập và gửi danh mục mặt hàng kê khai, kê khai lại giá về Sở Y tế theo quy định

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 15/48 mặt hàng tại Công ty Phúc Anh có 1 mặt hàng thuốc ORCORRIA 1g có giá kê khai cao hơn giá công bố của Cục Quản lý Dược (giá kê khai: 10.500 đồng/gói; giá công bố: 10.200 đồng/gói).

Tuy nhiên, kết quả đối chiếu hóa đơn cho thấy giá bán thực tế của Công ty là 10.040 đồng/gói, thấp hơn giá công bố (10.200 đồng/gói) 160 đồng. 

Xét báo cáo giải trình của Công ty, Thanh tra thành phố Đồng Nai cho biết sai sót trên do lỗi hành chính trong quá trình lập danh mục kê khai, thực tế không bán vượt giá công bố và chưa gây thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty Phúc Anh nghiêm túc chấn chỉnh, tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu giá kê khai, giá công bố và giá bán thực tế trước khi lưu thông thuốc trên thị trường.

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã có Công văn về việc kiến nghị xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực y tế gửi Sở Y tế thành phố Đồng Nai để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ sở kinh doanh dược đã có hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực y tế.

Phan Trang

Theo Phan Trang

antt.nguoiduatin.vn

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