MSB chốt quyền chia 624 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/08/2026, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/09/2026. Vớiphương án này, MSB dự kiến phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếumới để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 100:20, đồng nghĩa cổ đông sởhữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

﻿Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lợi nhuận để lại) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của MSB tại thời điểm 31/12/2025. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên mức 37.440 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 6.240 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến vào quý IV/2026.

Phương án tăng vốn năm 2026 được MSB triển khai trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, duy trì định hướng tăng trưởng đi cùng kiểm soát chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn. Việc gia tăng vốn điều lệ sẽ góp phần củng cố bộ đệm vốn, nâng cao năng lực tài chính và khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn, đồng thời tạo thêm nguồn lực để MSB mở rộng tín dụng trung và dài hạn. Bên cạnh đó, nguồn lực được tăng cường sẽ hỗ trợ ngân hàng tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cấp năng lực vận hành và phát triển hệ sinh thái tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB đang ghi nhận những diễn biến tích cực. Tính đến phiên giao dịch ngày 11/08/2026, cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức giá 16.250 đồng/cổ phiếu, tăng 32% so với thời điểm đầu năm và khá tích cực so sánh với diễn biến của chỉ số VNIndex. Ở mức giá này, MSB đang có vốn hóa đạt gần 51 ngàn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ, xếp vị trí 13 trong bộ 26 mã ngành ngân hàng niêm yết. Về định giá, cổ phiếu MSB vẫn đang được xem là hấp dẫn trên thị trường. Chỉ số P/B (giá trên giá trị sổ sách) của MSB hiện ở mức khoảng 1,1 lần, trong khi mức trung bình ngành ngân hàng là 1,32 (chỉ tính trên HOSE). Cùng với đó, chỉ số P/E (giá trên lợi nhuận) ước tính vào khoảng 8,45 lần, khi P/E trung bình ngành ngân hàng đạt khoảng 12,64 lần (chỉ tính trên HOSE). Điều này mở ra dư địa tăng trưởng giá cổ phiếu khi MSB giữ đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.