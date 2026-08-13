Con trai 'vua cá rô phi' lần thứ 3 mua thêm 1 triệu cổ phiếu ANV khi thị giá giảm gần 40% từ đầu năm

Con trai Tổng giám đốc Nam Việt chi tiền mua 1 triệu cổ phiếu



Ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng giám đốc CTCP Nam Việt (Navico, mã CK: ANV) vừa hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu ANV trong thời gian từ ngày 28/7 đến 11/8.



Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do ông Thiên nắm giữ tăng từ mức tương đương 0,8% lên 1,18% vốn điều lệ. Ông Thiên là con trai ông Doãn Tới, Tổng giám đốc Nam Việt - cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 146,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 54,98%.

Động thái mua vào của lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu ANV đi xuống dù ông Thiên liên tiếp mua vào kể từ đầu năm. Thời điểm ông đăng ký mua vào, cổ phiếu ANV từng “rơi” xuống vùng giá hơn 16.000 đồng/cổ phiếu. Phiên 13/8, mã này đang giao dịch ở mức giá 17.850 đồng/cổ phiếu, giảm 39% so với phiên 4/2/2026.

Tạm tính theo mức giá trung bình khoảng 17.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn mua vào, ông Thiên đã chi khoảng 17 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.﻿

Trước đó, từ ngày 27/3 đến 16/4, ông Thiên đã mua vào 1 triệu cổ phiếu ANV để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,43% lên 0,8%.



Từ ngày 13/03 đến 23/03 trước đó, vị thiếu gia này đã hoàn tất gom 1 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,05% lên mức 0,43%. ﻿

Như vậy từ đầu năm, ông Thiên đã 3 lần mua vào, mỗi lần 1 triệu cổ phiếu ANV.﻿

Lợi nhuận quý II giảm gần 60%

Về hoạt động kinh doanh, Nam Việt ghi nhận doanh thu quý II/2026 đạt hơn 1.937 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 135 tỷ đồng, giảm 59,5%.



Nguyên nhân chính đến từ sự thu hẹp mạnh của biên lợi nhuận gộp, từ 28,2% cùng kỳ xuống còn 16,1%. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm gần 175 tỷ đồng, tương đương 35,9%, xuống còn khoảng 312 tỷ đồng.



Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 26 tỷ đồng, tăng 79,4%. Dù vậy, chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi lên gần 39 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24,8%, lên hơn 140 tỷ đồng.



Như vậy, dù doanh thu tiếp tục tăng trưởng, áp lực từ giá vốn và các khoản chi phí gia tăng đã kéo lợi nhuận của Nam Việt giảm mạnh.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thủy sản này đạt hơn 3.778 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 330 tỷ đồng, giảm 29%.



Năm 2026, Nam Việt đặt mục tiêu doanh thu 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.070 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kết quả năm trước. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 49,1% kế hoạch doanh thu nhưng mới hoàn thành 30,9% mục tiêu lợi nhuận.

Năm 2025, Công ty con TNHH MTV Ấn Độ Dương do Nam Việt sở hữu 100% vốn đã trở thành nhà xuất khẩu cá rô phi lớn nhất Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. ﻿