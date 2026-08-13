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Cập nhật tiến độ Aqua City dưới thời ông Bùi Cao Nhật Quân: Hơn 1.000 căn có bước tiến mới, hơn 8.000 tỷ đồng sắp được huy động

| | Doanh nghiệp

Cập nhật tiến độ Aqua City dưới thời ông Bùi Cao Nhật Quân: Hơn 1.000 căn có bước tiến mới, hơn 8.000 tỷ đồng sắp được huy động

Nhiều phân khu tại Aqua City tiếp tục được thi công, trong khi hơn 1.000 căn nhà tại hai dự án thành phần đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo thông tin mới nhất từ NovaGroup, nhiều phân khu tại Aqua City đang triển khai các hạng mục xây dựng, hạ tầng và bàn giao.

Tại Đảo Phượng Hoàng, các hạng mục đang thực hiện gồm ép cọc, thi công móng nhà phố và biệt thự, hệ thống thoát nước, nền đường, bó vỉa và thảm nhựa các tuyến nội khu.

Tại River Park 1, phần cọc biệt thự ven sông và hạ tầng kỹ thuật được đặt mục tiêu hoàn thành trong thời gian tới. Phần kết cấu toàn phân khu dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, còn clubhouse dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026.

Ở River Park 2, một số dãy nhà đang được hoàn thiện và bàn giao, trong khi các khu vực còn lại tiếp tục thi công kết cấu. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Hai phân khu Ever Green 1 và Ever Green 2 đang thi công xây tô, sơn nước, hoàn thiện shophouse và hạ tầng kỹ thuật. Một số dãy nhà được chuẩn bị bàn giao.

Hơn 1.000 căn đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Cùng với hoạt động thi công, hai dự án thành phần tại Aqua City vừa có thêm hơn 1.000 căn nhà đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận 531 căn tại Aqua Marina City và 560 căn nhà ở thấp tầng thuộc Aqua Waterfront City đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Như vậy, tổng cộng 1.091 căn nhà tại hai dự án thành phần được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh trong đợt này.

Hơn 8.000 tỷ đồng dự kiến được huy động

Song song với tiến độ tại dự án, Novaland cũng triển khai phương án bổ sung nguồn vốn.

Ngày 6/8/2026, HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là gần 8.007 tỷ đồng, chưa trừ chi phí phát hành. Nguồn tiền dự kiến được sử dụng từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Trong đó, hơn 5.953 tỷ đồng, tương đương khoảng 74% tổng số tiền dự kiến huy động, sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của Novaland.

Khoảng 916 tỷ đồng dự kiến được góp vào Nova Saigon Royal để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn.

Khoảng 1.137 tỷ đồng còn lại dự kiến được góp vào No Va Thảo Điền cho cùng mục đích.

Nếu số tiền huy động không đủ, Novaland ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của chính công ty, sau đó đến Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền.

Nghị quyết được ký bởi ông Bùi Cao Nhật Quân , Chủ tịch HĐQT Novaland.

Anh Khôi

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