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Chủ sở hữu siêu dự án 60.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm được định giá gần 22.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Hình ảnh phối cảnh dự án.

Hình ảnh phối cảnh dự án.

Trước đó, Phát Đạt cho biết Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào ngày 31/7/2026, với tổng số tiền đã nộp là 17.569 tỷ đồng.

Ngày 10/8/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán với tổng giá trị 7.666 tỷ đồng, qua đó chính thức hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - pháp nhân thực hiện dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Với mức thanh toán 7.666 ﻿tỷ đồng cho 35% cổ phần, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC được định giá khoảng 21.900 tỷ đồng.

Sau giao dịch, cơ cấu vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC gồm bốn thành viên: Lotte Shopping Co., Ltd sở hữu 30,59%; Hotel Lotte Co., Ltd sở hữu 22,94%; Lotte Engineering & Construction Co., Ltd sở hữu 11,47%; và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sở hữu 35%.

Theo cấu trúc hợp tác, PDR tham gia đồng phát triển phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, PDR giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Trước đó, Phát Đạt cho biết Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào ngày 31/7/2026, với tổng số tiền đã nộp là 17.569 tỷ đồng.

Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính được xem là cột mốc pháp lý quan trọng, tạo nền tảng để dự án bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo. Trước đó, những vướng mắc liên quan đến việc xác định tiền sử dụng đất là một trong các nguyên nhân khiến dự án chậm triển khai dù đã động thổ từ tháng 9/2022.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem nằm tại khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có diện tích khoảng 7,5 ha. Dự án được quy hoạch thành tổ hợp nhà ở, văn phòng, khách sạn, thương mại và dịch vụ, với tổng giá trị đầu tư lên tới 60.000 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Phát Đạt và Lotte liên tiếp hoàn tất các bước hợp tác tại dự án.

Ngọc Điệp

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