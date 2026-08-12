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DN Nhà nước tăng vốn 163% lên 50.000 tỷ đồng, đang nắm hàng loạt cổ phần của Vinamilk, Vietnam Airlines,...

| | Doanh nghiệp

DN Nhà nước tăng vốn 163% lên 50.000 tỷ đồng, đang nắm hàng loạt cổ phần của Vinamilk, Vietnam Airlines,...

Theo đăng ký mới, toàn bộ 50.000 tỷ đồng vốn điều lệ của SCIC đều thuộc sở hữu Nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước. Tài sản góp vốn hoàn toàn bằng đồng Việt Nam, không có sự tham gia của vốn tư nhân hay vốn nước ngoài.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó nâng vốn điều lệ thêm 31.000 tỷ đồng, từ 19.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng. Như vậy, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng 163,2%.

Theo đăng ký mới, toàn bộ 50.000 tỷ đồng vốn điều lệ của SCIC đều thuộc sở hữu Nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước. Tài sản góp vốn hoàn toàn bằng đồng Việt Nam, không có sự tham gia của vốn tư nhân hay vốn nước ngoài.

Về kết quả kinh doanh, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính 4.415 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ. Phần lãi ghi nhận từ các công ty liên doanh, liên kết đóng góp 1.695 tỷ đồng vào kết quả chung .

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 7.650 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, khoản hoàn nhập lớn nhất liên quan đến khoản đầu tư tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (Vnsteel), có giá trị gốc 6.368,4 tỷ đồng. Đầu năm, SCIC từng phải trích lập 1.655,8 tỷ đồng dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư này. Tuy nhiên, đến ngày 30/6, số dư dự phòng đã giảm về 0 đồng, đồng nghĩa toàn bộ khoản dự phòng nói trên được hoàn nhập.

Ở nhóm công ty liên doanh, liên kết, Vietnam Airlines tiếp tục là khoản đầu tư có quy mô lớn nhất của SCIC. Tổng công ty đang sở hữu 47,1% vốn hãng hàng không quốc gia, tương ứng giá trị đầu tư gốc 14.666,7 tỷ đồng.

Đứng sau là khoản đầu tư vào CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk), với giá trị gốc 2.674,6 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 6, cả hai khoản đầu tư vào Vietnam Airlines và Vinamilk đều không phải trích lập dự phòng tổn thất.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng tài sản hợp nhất của SCIC đạt 72.005 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 72.474 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm .

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn đến năm 2025.﻿ Công ty đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện tiếp nhận, thực hiện đầu tư và kinh doanh vốn theo quy định của pháp luật.﻿

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có 237 nhân sự, lãi sau thuế hơn 7.650 tỷ đồng sau nửa năm

Yên Chi

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