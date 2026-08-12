Một doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn lãnh đạo, Công an tỉnh Hưng Yên vì một vụ án

Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam vừa có thư cảm ơn gửi lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên và Cơ quan Cảnh sát điều tra liên quan đến quá trình điều tra một vụ án xảy ra tại doanh nghiệp.

Process Lab.Micron Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, có trụ sở tại Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Yoshino Shoji, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Theo nội dung thư đề ngày 7/8/2026, ngày 25/12/2025, công ty đã gửi đơn trình báo tội phạm tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, phản ánh vụ việc liên quan đến hai người từng là nhân viên của doanh nghiệp là bà Bùi Thị Hoài, sinh năm 1983, và bà Bùi Khánh Ly, sinh năm 1991.

Doanh nghiệp cho rằng trong thời gian làm việc tại công ty, hai người này đã cùng nhau tổ chức, thực hiện một loạt hành vi vi phạm pháp luật hình sự và chiếm đoạt số tiền 8,4 tỷ đồng của công ty.

Theo Process Lab.Micron Việt Nam, các hành vi được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024, có tính chất phức tạp, được tổ chức và tính toán từ trước, diễn ra liên tục trong thời gian dài.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hoài -Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Đến thời điểm doanh nghiệp gửi thư cảm ơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Hoài và bà Bùi Khánh Ly. Trong đó, bà Hoài đã bị bắt tạm giam. Vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định.

Doanh nghiệp cho biết quá trình xác minh vụ việc gặp không ít khó khăn. Phần lớn tài liệu, chứng cứ liên quan được lập bằng tiếng Nhật, việc lấy lời khai và đối chiếu thông tin với các lãnh đạo người Nhật của công ty phải thực hiện thông qua phiên dịch.

Bên cạnh đó, theo nội dung thư, một người liên quan đã bỏ trốn từ trước, trong khi người còn lại được cho là không hợp tác và tìm cách phủ nhận hành vi, đổ trách nhiệm cho người đã bỏ trốn.

Process Lab.Micron Việt Nam đánh giá kết quả điều tra bước đầu không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án mà còn thể hiện nỗ lực của lực lượng Cảnh sát điều tra trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Công ty đặc biệt gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra và các điều tra viên trực tiếp tham gia xác minh vụ việc.

Đáng chú ý, trong thư, doanh nghiệp Nhật Bản cho biết quá trình giải quyết vụ án đã góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

“Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, chúng tôi luôn tin tưởng rằng Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng là một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và ổn định được xây dựng trên nền tảng của một hệ thống thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả và tận tâm”, doanh nghiệp nêu.

Process Lab.Micron Việt Nam cho rằng những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh Hưng Yên trong quá trình điều tra đã củng cố thêm niềm tin của công ty cũng như các nhà đầu tư Nhật Bản vào hệ thống pháp luật và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Theo doanh nghiệp, đây cũng là động lực để công ty và các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Process Lab.Micron Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra trong các giai đoạn tiếp theo nhằm làm rõ vụ án.