Báo Thái Lan nói gì về việc Việt Nam vượt Thái Lan thành thị trường hàng không lớn thứ hai Đông Nam Á

Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ ba về các thị trường hàng không thương mại lớn nhất Đông Nam Á tháng thứ hai liên tiếp, sau khi Việt Nam vươn lên chiếm vị trí thứ hai nhờ nhu cầu di chuyển tăng cao.

Đây là nội dung được tờ Bangkok Post đề cập khi trích dẫn báo cáo tháng 8 của OAG, công ty phân tích và tình báo hàng không có trụ sở tại Anh.

Theo báo cáo này, Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á về năng lực vận tải hàng không, với mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,27 triệu chỗ ngồi. Đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam duy trì vị trí thứ hai trong khu vực, sau khi vượt qua Thái Lan lần đầu vào tháng 7.

Bangkok Post dẫn lời bà Patsee Permvongsenee, giám đốc điều hành khu vực ASEAN, Nam Á và Nam Thái Bình Dương của Tổng cục Du lịch Thái Lan, cho rằng bảng xếp hạng phản ánh nhu cầu du lịch ngày càng tăng ở Việt Nam, quốc gia sở hữu nhiều sân bay lớn phục vụ hành khách trên khắp cả nước.

Theo bà, các nhà điều hành du lịch Việt Nam thường đặt vé số lượng lớn với các hãng hàng không, đồng thời hợp tác tổ chức các chương trình khuyến mãi, giúp nhanh chóng lấp đầy chỗ trống trên các chuyến bay.

Bà cũng chỉ ra rằng các điểm đến mới được quảng bá như Đà Nẵng và đảo Phú Quốc có thể thu hút nhiều chuyến bay thẳng hơn, cho phép du khách tham quan mà không cần quá cảnh tại các sân bay lớn. Đây được xem là điểm khác biệt so với Thái Lan, quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào hai sân bay lớn ở Bangkok, khiến phần lớn du khách muốn di chuyển đến các tỉnh khác vẫn phải quá cảnh qua hai đầu mối này.

Dù vậy, bà Patsee cho rằng Thái Lan vẫn có lợi thế trong việc tiếp đón nhiều hãng hàng không toàn cầu hơn, đồng thời cho biết chính phủ nước này đang phát triển thêm các sân bay mới như U-tapao và Hua Hin để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại.

Ông Vichai Sahassapol, phó chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan, đưa ra một góc nhìn khác trên Bangkok Post, cho rằng Việt Nam đang nhanh chóng phát triển các điểm tham quan và cơ sở hạ tầng mới để cạnh tranh với Thái Lan, trong khi Thái Lan vẫn đang phát triển với tốc độ chậm hơn và còn dựa nhiều vào các nguồn lực hiện có.

Ông nhận định Việt Nam được xem là một điểm đến mới mẻ đối với du khách nước ngoài, đồng thời cho rằng tăng trưởng GDP mạnh mẽ cùng làn sóng đầu tư của Việt Nam cũng thu hút thêm người nước ngoài và các nhà đầu tư, qua đó mang lại lợi ích cho cả ngành hàng không lẫn du lịch.

Về mặt số liệu, tổng số ghế bay của Thái Lan trong tháng 8 giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 7,19 triệu chỗ ngồi. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với 11 triệu chỗ ngồi, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Ở cấp độ sân bay, Suvarnabhumi của Bangkok vẫn là sân bay bận rộn thứ ba trong khu vực với 3,22 triệu chỗ ngồi, tăng 1%, xếp sau Singapore với 3,64 triệu chỗ ngồi và Jakarta với 3,32 triệu chỗ ngồi.

Riêng sân bay Don Mueang ghi nhận mức sụt giảm mạnh 7,5%, xuống còn 1,52 triệu chỗ ngồi, chủ yếu do hãng hàng không giá rẻ Thai AirAsia hoạt động tại đây đã cắt giảm công suất tới 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,44 triệu ghế trong tháng.

Ở chiều ngược lại, công suất các chuyến bay nội địa của Việt Nam tăng 13,8% so với cùng kỳ, đạt hơn 4,7 triệu ghế.

Nhìn rộng ra toàn khu vực, OAG ghi nhận Đông Nam Á đạt tổng cộng 51 triệu chỗ ngồi trong tháng 8, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 56% là chỗ ngồi quốc tế, tương đương khoảng 28,5 triệu chỗ.

Các hãng hàng không chính vẫn nắm giữ thị phần lớn nhất trong khu vực với 56%, tăng 5,9% so với năm trước.

Trong khi đó, công suất của các hãng hàng không giá rẻ giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 22,5 triệu chỗ ngồi, dẫn đầu là Thai AirAsia (-23,4%) và AirAsia (-17%), làm giảm thị phần của hai hãng này từ 47% xuống còn 44%.

Hãng hàng không Thai AirAsia thông báo sẽ cắt giảm 30% công suất bay trong tháng 5 và tháng 6 để giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng cao do xung đột kéo dài ở Trung Đông.