Vinhomes huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty CP Vinhomes (mã: VHM, sàn HoSE) mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, VHM đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12615 vào ngày 6/8/2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 6/8/2029, lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.

Dữ liệu từ HNX cho biết, Vinhomes phát hành liên tiếp 02 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 3.000 tỷ đồng trong cùng ngày 10/7 vừa qua.

Cụ thể, VHM đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã VHM12613 và 10.000 trái phiếu mã VHM12614 cùng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu nêu trên đều có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/7/2029, lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

Cảnh quan Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh: Vinhomes

Về hoạt động kinh doanh, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 52.722 tỷ đồng trong quý II/2026, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 39.548 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 53,8% lên 5.293 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu. Chi phí bán hàng cũng tăng 121% lên 482 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 40% còn 570 tỷ đồng.

Kết quả, Vinhomes báo lãi sau thuế ở mức 26.467 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng gấp 3,22 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52.091 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 3,43 lần và 4,79 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, VHM đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Với kết quả nửa đầu năm, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 40,9% kế hoạch doanh thu và 86,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm.