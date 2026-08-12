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Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia

| | Doanh nghiệp

Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia

Cụm công nghiệp mới của Hoàng Anh Gia Lai được định hướng phục vụ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tập đoàn, từ tinh chế cà phê, chế biến nông sản, dâu tằm - tơ đến sản xuất bao bì.

Ngày 12/8, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức lễ động thổ Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra, tỉnh Gia Lai.

Dự án có quy mô 74,5 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoảng 50 ha trong khu vực dự án là đất trồng cây của HAGL đang triển khai đầu tư.

Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia- Ảnh 1.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, cho biết cụm công nghiệp được hình thành để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tập đoàn.

Cũng tại sự kiện, HAGL đã ký biên bản ghi nhớ với hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn về việc triển khai các hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp Mang Yang số 2, trong đó có Công ty CP Đầu tư Tơ tằm Hàm Rồng. ﻿

Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia- Ảnh 2.

Theo Bầu Đức, cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu, HAGL cần không gian tập trung để bố trí các nhà máy chế biến và ngành phụ trợ. Các hạng mục dự kiến được quy tụ tại đây gồm chế biến sâu nông, lâm sản; sản xuất sản phẩm phụ trợ như bao bì phục vụ đóng gói xuất khẩu; sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp và các dự án công nghệ cao.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc HAGL, trong tổng diện tích 74,5 ha của dự án, khoảng 46,68 ha được dành cho nhà máy, xí nghiệp và kho bãi, quy hoạch thành 32 lô sản xuất.

Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia- Ảnh 3.

Dự án còn dành hơn 16,55 ha cho cây xanh tập trung và cây xanh cách ly, gần 9,16 ha cho giao thông nội bộ, hơn 1,17 ha cho nhà điều hành và hơn 0,93 ha cho công trình hạ tầng kỹ thuật. Trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 1.316 m3/ngày đêm.

Một lợi thế của dự án là vị trí nằm trên trục Quốc lộ 19, kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Cảng Quy Nhơn và cảng Phù Mỹ trong tương lai.

Theo HAGL, vị trí này sẽ giúp kết nối nguồn nông sản từ Việt Nam, Lào và Campuchia với hệ thống nhà máy chế biến và các đầu mối xuất khẩu.

Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia- Ảnh 4.

Tại lễ động thổ, HAGL giới thiệu quy mô các vùng cây trồng gồm khoảng 20.000 ha cà phê, 7.000 ha chuối, 3.000 ha sầu riêng, 2.000 ha dâu tằm và 650 ha mắc ca.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 12/2027. Khi vận hành, Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 dự kiến tạo việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động.

Theo HAGL, cụm công nghiệp sẽ được phát triển theo định hướng ESG, chú trọng kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng năng lượng tái tạo và kiểm soát nước thải.

Cũng tại lễ động thổ, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã thay mặt HAGL trao tặng 1 tỷ đồng cho địa phương để phục vụ công tác an sinh xã hội tại xã Hra.﻿

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bầu Đức, hagl

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