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PVS dự kiến phát hành hơn 102 triệu cổ phiếu trả cổ tức

| | Doanh nghiệp

PVS dự kiến phát hành hơn 102 triệu cổ phiếu trả cổ tức

PVS lên kế hoạch phát hành gần 102,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III - quý IV/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, PVS dự kiến phát hành gần 102,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông, tương ứng 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.022,8 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của PVS năm 2025 đã được kiểm toán.

PVS dự kiến phát hành hơn 102 triệu cổ phiếu trả cổ tức- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: PVS

Thời gian dự kiến phát hành trong quý III - quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PVS sẽ tăng từ hơn 5.114,2 tỷ đồng lên mức hơn 6.137 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, PVS ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.589,2 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 600 tỷ đồng, giảm 6,3%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 184,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 16,6% so với cùng kỳ; phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm từ 230,3 tỷ đồng xuống còn 183,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản thu nhập khác tăng mạnh từ 7,1 tỷ đồng lên gần 462,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PVS báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 562,6 tỷ đồng, tăng 80% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PVS mang về doanh thu thuần gần 17.288 tỷ đồng, tăng 29,3% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 997,9 ty đồng, tăng 63%.

Năm 2026, PVS lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 990 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PVS tăng 10,7% so với đầu năm, lên mức hơn 42.939,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 11.320,9 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 9.664,4 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 26.271,5 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản chi phí phải trả ngắn hạn gần 7.302,9 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng nợ.

Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
pvs

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