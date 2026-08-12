Lộc Trời bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo về việc huỷ tư cách công ty đại chúng với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) kể từ ngày 11/8/2026.

Trước đó, Lộc Trời liên tục nhận án phạt của cơ quan quản lý liên quan việc chậm công bố thông tin.

Gần nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định về việc đưa cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026.

Lý do là vì sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Lộc Trời không thực hiện công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Việc đưa cổ phiếu LTG vào diện cảnh báo được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐHĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ảnh: LTG

Ngoài ra, cổ phiếu LTG còn đang nằm trong diện bị hạn chế giao dịch do Lộc Trời chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2024, 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, cổ phiếu LTG còn bị đình chỉ giao dịch do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Ngày 31/07 vừa qua, Lộc Trời có văn bản gửi UBCKNN và HNX xin gia hạn thời gian công bố BCTC quý II/2026.

LTG cho biết, do gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố BCTC quý II/2026 đúng thời hạn. Trong đó, do ảnh hưởng từ sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2024, kéo dài đến nay, Lộc Trời vẫn đang tìm biện pháp khắc phục để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY cho năm tài chính 2024, công ty cam kết sớm công bố báo cáo ngay sau khi hoàn thành.