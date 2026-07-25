Chủ thương hiệu bánh trung thu Bảo Ngọc tăng vốn tại Bảo Ngọc Miền Bắc

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (Đầu tư Bảo Ngọc, MCK: BNA) đã ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc (Bảo Ngọc Miền Bắc).

Cụ thể, Bảo Ngọc Miền Bắc đang thực hiện kế hoạch tăng vốn từ 24 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, tương ứng số vốn điều lệ góp thêm là 76 tỷ đồng. Các thành viên góp vốn góp thêm vốn theo tỷ lệ phần vốn góp đang sở hữu.

Hiện, Đầu tư Bảo Ngọc đang sở hữu 39% phần vốn góp tại Bảo Ngọc Miền Bắc. Theo phương án tăng vốn, BNA được góp thêm 29,64 tỷ đồng; tuy nhiên, căn cứ tình hình tài chính thực tế, doanh nghiệp không đủ nguồn lực để góp vốn đủ số vốn theo tỷ lệ đang sở hữu.

Vì vậy, BNA muốn góp thêm 20,7 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận lũy kế đến 2026 tại Bảo Ngọc Miền Bắc được chia. Với quyền góp vốn còn lại, công ty đồng ý thành viên góp vốn là ông Khổng Minh Tiến.

Phần vốn góp của Công ty tại Bảo Ngọc Miền Bắc sau tăng vốn là 30,06 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ Bảo Ngọc Miền Bắc.

Ảnh minh họa: BNA

Trong một diễn biến khác, HĐQT Đầu tư Bảo Ngọc cũng thông qua Nghị quyết về việc bổ sung tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội.

Tài sản là bất động sản tại phường Long Phước, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận 9 (cũ), TP.HCM cấp ngày 2/1/2019, người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là ông Lê Đức Thuấn.

Trước đó, HĐQT đã thông qua việc doanh nghiệp dừng thực hiện Dự án Nhà máy Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Trung. Đồng thời, Đầu tư Bảo Ngọc cũng thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ nhà xưởng, công trình xây dựng, hạ tầng và tài sản gắn liền trên đất và quyền thuê diện tích đất tại địa chỉ: Lô U1-U3, đường ven DT602, KCN Hòa Khánh Mở Rộng, Phường Liên Chiều, TP.Đà Nẵng theo hợp đồng thuê lại đất số 3108/2021/HĐTLĐ/SDN-BN với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) ngày 31/8/2021.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý I/2026, doanh thu thuần của BNA đạt hơn 202 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm đáng kể giá vốn bán hàng, chi phí tài chính, doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 5 tỷ đồng, trong khi cùng quý đầu năm trước lỗ gần 141 triệu đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của BNA ở mức hơn 3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn 683 tỷ đồng và hàng tồn kho 356 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính 731 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 604 tỷ đồng.



