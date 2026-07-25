Nam giám đốc lừa hơn 127 tỷ đồng của 269 nạn nhân, tìm cách 'chạy án' lại bị 'kiểm sát viên Telegram' lừa lại

Ngày 25/7, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Đồng phạm Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ngụ TPHCM) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Ngô Sĩ Linh dùng pháp nhân Công ty Nhà Tiến Phát ký hợp đồng thuê nhiều diện tích đất tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Mặc dù biết rõ hầu hết các thửa đất không được cấp phép xây dựng dự án, Linh vẫn dựng lên mô hình hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê với cam kết chi trả lợi nhuận vô cùng hấp dẫn lên tới 36%/năm.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Linh chỉ đạo nhân viên lập sẵn các hợp đồng, chia lợi nhuận đều đặn trong vài tháng đầu rồi ngưng thanh toán và chiếm đoạt tiền góp vốn.

Giúp sức tích cực cho Linh là Nguyễn Hoài Nghĩa. Dù không được bổ nhiệm chính thức chức danh Tổng Giám đốc, Nghĩa vẫn tự xưng danh nghĩa này để ký bổ nhiệm hàng loạt nhân sự kinh doanh, trực tiếp kêu gọi đầu tư và đút túi hơn 7,2 tỷ đồng tiền hoa hồng, chi phí hưởng lợi.

Thống kê xác định, Linh và Nghĩa đã thông qua 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh để chiếm đoạt hơn 127,2 tỷ đồng của 269 bị hại.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn của Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn "chạy án". Qua xác minh, năm 2022, khi biết Linh bị nhiều người tố giác, Tài đã chủ động nhận lời giúp Linh không bị xử lý hình sự.



Tài liên hệ qua Telegram với một đối tượng tên Hà (tự xưng là kiểm sát viên) để làm trung gian. Tin tưởng lời cam kết, Linh đã nhiều lần chuyển cho Tài tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Tài thừa nhận không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào của Bộ Công an hay Công an TP. Hồ Chí Minh. Được biết, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, bị can Nguyễn Thế Tài từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".﻿