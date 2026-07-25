Chỉ trong nửa năm, công ty mẹ Google thu hơn 6 triệu tỷ đồng, bằng 90% GDP Việt Nam

Alphabet vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với nhiều con số đáng chú ý. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt doanh thu 229,7 tỷ USD, tăng 23% so với mức 186,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 80,5 tỷ USD, tăng 30%.

Quy đổi theo tỷ giá, doanh thu của Alphabet tương đương khoảng 6 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu của Cục Thống kê, GDP Việt Nam theo giá hiện hành trong cùng thời gian đạt 6,624 triệu tỷ đồng. Như vậy, doanh thu nửa đầu năm của công ty mẹ Google tương đương hơn 90% quy mô GDP Việt Nam trong cùng kỳ. Đây chỉ là phép so sánh để dễ hình dung quy mô, bởi doanh thu doanh nghiệp và GDP là hai chỉ tiêu khác nhau.

Google thu gần 120 tỷ USD chỉ trong một quý

Riêng quý II/2026, Alphabet đạt doanh thu 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ 12 liên tiếp tập đoàn duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 40,8 tỷ USD, tăng 30%. Biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện từ 32% lên 34%.

Nguồn thu lớn nhất của Alphabet tiếp tục đến từ nhóm dịch vụ Google, bao gồm công cụ tìm kiếm, YouTube, hệ điều hành Android, kho ứng dụng Google Play và các dịch vụ thuê bao.

Trong quý vừa qua, nhóm này mang về 94,5 tỷ USD. Trong đó, doanh thu từ công cụ tìm kiếm và các dịch vụ liên quan đạt 63,3 tỷ USD, tăng 17%; quảng cáo trên YouTube đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 13%.

Điện toán đám mây tăng trưởng 82%

Điểm nổi bật nhất trong báo cáo là tốc độ tăng trưởng của Google Cloud, mảng cung cấp hạ tầng điện toán, lưu trữ dữ liệu và các giải pháp trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp.

Doanh thu Google Cloud trong quý II đạt 24,8 tỷ USD, tăng tới 82% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt 8,8 tỷ USD, cao hơn hơn 3 lần mức 2,8 tỷ USD của một năm trước.

Biên lợi nhuận của mảng này cũng tăng mạnh từ 20,7% lên 35,6%, cho thấy điện toán đám mây không chỉ tăng nhanh về doanh thu mà còn đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của Alphabet.

Giá trị các hợp đồng backlog của Google Cloud đạt 514 tỷ USD. Đây là nguồn doanh thu có thể được ghi nhận dần trong những năm tới, tùy theo tiến độ cung cấp dịch vụ.

Gemini tiến gần mốc một tỷ người dùng

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục là tâm điểm trong chiến lược của Google. Ứng dụng Gemini hiện có khoảng 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tiến sát mốc một tỷ người.

Các mô hình Gemini đang xử lý khoảng 22 tỷ đơn vị dữ liệu đầu vào và đầu ra qua giao diện lập trình mỗi phút, tăng so với hơn 16 tỷ đơn vị trong quý trước. Gần 90% số doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 100 đã sử dụng Gemini Enterprise.

Những con số này cho thấy Google đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào cả các sản phẩm dành cho người dùng cá nhân lẫn dịch vụ phục vụ doanh nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, Alphabet đang tăng mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu, máy chủ và các thiết bị tính toán.

Chi phí mua sắm tài sản, thiết bị trong quý II đạt 44,9 tỷ USD, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, khoản chi này đạt hơn 80,5 tỷ USD.

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ khoản lãi đầu tư

Alphabet báo lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông trong 6 tháng đầu năm đạt 174,7 tỷ USD, tăng gần gấp ba lần cùng kỳ. Tuy nhiên, phần tăng đột biến này không hoàn toàn đến từ hoạt động tìm kiếm, quảng cáo hay điện toán đám mây.

Trong nửa đầu năm, tập đoàn ghi nhận 135,7 tỷ USD thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh. Riêng quý II, khoản lãi ròng từ các chứng khoán vốn đạt khoảng 99 tỷ USD, chủ yếu là mức tăng giá chưa thực hiện của các khoản đầu tư.

Báo cáo cho thấy quảng cáo tìm kiếm vẫn là nền tảng tạo tiền lớn nhất của Alphabet, trong khi điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Đi cùng với cơ hội này là một chu kỳ đầu tư rất lớn vào máy chủ, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán trên toàn cầu.