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Chủ tịch DIC Corp cùng người thân bị bán giải chấp hơn 14 triệu cổ phiếu DIG

| | Doanh nghiệp

Chủ tịch DIC Corp cùng người thân bị bán giải chấp hơn 14 triệu cổ phiếu DIG

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường cùng mẹ và em gái bị bán giải chấp tổng cộng hơn 14 triệu cổ phiếu DIG.

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT và người thân.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo việc bị công ty chứng khoán bán giải chấp 11,1 triệu cổ phiếu DIG bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 21-23/7/2026.

Qua đó, ông Cường giảm sở hữu từ 40,5 triệu cổ phiếu xuống còn 29,37 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ giảm từ 5,09% xuống chỉ còn 3,69%. Như vậy, ông Cường không còn là cổ đông lớn tại DIG.

Em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp cũng bị bán giải chấp 1,06 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 21-22/7/2026. Qua đó bà Huyền giảm sở hữu từ 9,02 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,13%) xuống 7,95 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1% vốn).

Mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng báo cáo bị bán giải chấp 2,09 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 22-24/7/2026. Qua đó, bà Lê Thị Hà Thành giảm sở hữu từ 11,94 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,5%) xuống 9,85 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,24%).

Chủ tịch DIC Corp cùng người thân bị bán giải chấp hơn 14 triệu cổ phiếu DIG- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG. Ảnh: DIG

Chủ tịch DIC Corp cùng người thân liên tục bị "call margin" trong thời gian vừa qua. Gần nhất, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 2,69 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 7-9/7/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, qua đó Chủ tịch DIG giảm sở hữu từ 43,22 triệu cổ phiếu xuống còn 40,53 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,43% xuống 5,09%.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng báo báo bị bán giải chấp 660.400 cổ phiếu DIG trong phiên 7/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, bà Huyền giảm sở hữu từ 9,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,22%) xuống mức 9,02 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,02%).

Mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng bị bán giải chấp 854.000 cổ phiếu DIG trong phiên 7-8/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Do đó, bà Thành giảm sở hữu từ 12,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,61%) xuống 11,94 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,5%).


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
DIC Corp

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