Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 25/7: DN cao su, dược phẩm báo lãi tăng bằng lần, DN phân bón báo lãi giảm 87%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 271 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thủy điện mang về 570 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17%.

Bà Rịa Rubber (BRR): kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng bằng lần, đạt 104 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 104%). Tính chung nửa đầu năm 2026, BRR đạt 124 tỷ đồng lợi nhuận, bứt phá 107% so với cùng kỳ.

Dược phẩm TW CPC1 (DP1): lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 57 tỷ đồng, tăng trưởng 105%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DP1 cán mốc 85 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 27%.

Thuận Đức (TDP): báo lãi quý 2 đạt 64 tỷ đồng, tăng 80%. Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của TDP đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng 86% so với nửa đầu năm 2025.

Dệt may Hòa Thọ (HTG): lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 164 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%. Lũy kế bán niên 2026, HTG mang về 239 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 3%.

Lâm Thao (LAS): lợi nhuận trước thuế mảng phân bón sụt giảm sâu 87%, chỉ còn 9 tỷ đồng. Kết quả này kéo lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm của LAS xuống 55 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.

Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP): tiếp tục báo lỗ trước thuế quý 2 là 6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 10 tỷ). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DSP ghi nhận khoản lỗ trước thuế 13 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:﻿