Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 25/7: DN cao su, dược phẩm báo lãi tăng bằng lần, DN phân bón báo lãi giảm 87%
Khối cao su, y tế và điện lực đồng loạt bứt phá mạnh mẽ, trong khi mảng phân hóa chất lại chứng kiến đà sụt giảm lợi nhuận sâu.
Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:
Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 271 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thủy điện mang về 570 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17%.
Bà Rịa Rubber (BRR): kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng bằng lần, đạt 104 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 104%). Tính chung nửa đầu năm 2026, BRR đạt 124 tỷ đồng lợi nhuận, bứt phá 107% so với cùng kỳ.
Dược phẩm TW CPC1 (DP1): lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 57 tỷ đồng, tăng trưởng 105%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DP1 cán mốc 85 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 27%.
Thuận Đức (TDP): báo lãi quý 2 đạt 64 tỷ đồng, tăng 80%. Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của TDP đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng 86% so với nửa đầu năm 2025.
Dệt may Hòa Thọ (HTG): lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 164 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%. Lũy kế bán niên 2026, HTG mang về 239 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 3%.
Lâm Thao (LAS): lợi nhuận trước thuế mảng phân bón sụt giảm sâu 87%, chỉ còn 9 tỷ đồng. Kết quả này kéo lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm của LAS xuống 55 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.
Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP): tiếp tục báo lỗ trước thuế quý 2 là 6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 10 tỷ). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DSP ghi nhận khoản lỗ trước thuế 13 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:
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