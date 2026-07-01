Cơ nghiệp hơn 24.500 tỷ đồng nữ Chủ tịch SN1999 thay cha gánh vác: Trải dài từ khu công nghiệp đến điện gió, thuỷ điện, đứng đầu Việt Nam trong 1 lĩnh vực

Nữ Chủ tịch 27 tuổi thay cha điều hành PC1

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7, cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) - con gái ông Trịnh Văn Tuấn. Ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và bầu bà Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT PC1.

Theo hồ sơ công bố, bà Khánh Linh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Chứng khoán Vietcap.

Tháng 4/2026, bà bắt đầu công tác tại PC1 với vị trí chuyên viên tài chính. Một tháng sau, bà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính. Đến ngày 24/7, bà trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị ở tuổi 27.

Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh PC1 vừa trải qua biến động nhân sự cấp cao. Không chỉ tiếp quản vị trí của người cha, bà Khánh Linh còn tiếp nhận việc điều hành một doanh nghiệp đã mở rộng từ nhà thầu xây lắp điện thành tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Cơ nghiệp hơn 24.500 tỷ đồng

Được thành lập năm 1963 với tiền thân là Công ty Xây lắp đường dây và trạm, PC1 từng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng các công trình truyền tải điện.

Sau hơn 60 năm phát triển, doanh nghiệp đã mở rộng sang đầu tư năng lượng, khai khoáng, bất động sản, khu công nghiệp và sản xuất công nghiệp. Theo Báo cáo thường niên 2025, PC1 hiện sở hữu hơn 40 công ty con và công ty liên kết, hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2025, PC1 ghi nhận 13.085 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.365 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của PC1 đạt 24.564 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cuối năm trước và cao hơn khoảng 31% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu đạt 8.889 tỷ đồng, còn vốn điều lệ đạt 4.113 tỷ đồng.

Theo cơ cấu doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất, hoạt động của PC1 hiện gồm 5 lĩnh vực chính là xây lắp điện, đầu tư năng lượng, khoáng sản, bất động sản - khu công nghiệp và sản xuất công nghiệp. Các lĩnh vực này tạo nên phần lớn doanh thu của doanh nghiệp trong những năm gần đây.

Nguồn thu của PC1 hiện được hình thành từ 5 lĩnh vực chính gồm xây lắp điện, đầu tư năng lượng, khoáng sản, bất động sản - khu công nghiệp và sản xuất công nghiệp.

“Kiềng 5 chân” tại PC1

Xây lắp điện là lĩnh vực gắn với lịch sử hình thành của PC1 và hiện vẫn là nguồn thu lớn nhất của tập đoàn. Báo cáo thường niên doanh nghiệp này nhận định: “Hiện PC1 đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia”.

Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị từ khảo sát, thiết kế, sản xuất cột thép, cung cấp thiết bị đến thi công đường dây truyền tải, trạm biến áp và tổng thầu EPC các dự án điện.

PC1 đã tham gia thi công nhiều công trình điện trọng điểm quốc gia, bao gồm các dự án đường dây 500 kV, trạm biến áp GIS, hệ thống cấp điện cho Côn Đảo và nhiều công trình truyền tải điện trên cả nước. Bên cạnh thi công, doanh nghiệp còn sở hữu các đơn vị sản xuất cột thép mạ kẽm, kết cấu thép và thiết bị điện nhằm phục vụ các dự án EPC.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, doanh thu xây lắp, cung cấp thiết bị điện và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đạt 3.687 tỷ đồng năm 2024, chiếm khoảng 36,5% tổng doanh thu hợp nhất. Sang năm 2025, doanh thu tăng lên 6.699 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 82%, nâng tỷ trọng lên hơn 51% tổng doanh thu của tập đoàn.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong quý I/2026 khi mảng này ghi nhận 957 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của PC1.

Song song với hoạt động xây lắp, PC1 từng bước mở rộng sang đầu tư các dự án năng lượng nhằm tạo nguồn thu dài hạn từ hoạt động phát điện.

Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp sở hữu 7 nhà máy thủy điện với tổng công suất khoảng 169 MW, gồm Trung Thu, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 3A, Mông Ân, Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4.

Ngoài ra, PC1 đang đầu tư hai dự án thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà với tổng công suất 43 MW, nâng tổng công suất thủy điện dự kiến lên khoảng 212 MW sau khi hoàn thành.

Doanh nghiệp cũng đầu tư vào điện gió và điện mặt trời, đồng thời tham gia nhiều khâu trong quá trình phát triển dự án nhờ năng lực xây lắp sẵn có.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu bán điện đạt 1.706 tỷ đồng năm 2024, tăng lên 1.802 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 6%. Trong quý I/2026, doanh thu bán điện đạt 405 tỷ đồng, chiếm gần 19% tổng doanh thu của tập đoàn và tiếp tục là nguồn thu lớn thứ hai sau xây lắp điện.

Khoáng sản là lĩnh vực được PC1 phát triển từ sau khi đầu tư vào mỏ niken Bản Phúc (Sơn La). Theo Báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp hiện khai thác và chế biến quặng thông qua Công ty TNHH Khoáng sản Tấn Phát, đồng thời đầu tư hệ thống tuyển quặng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu bán tinh quặng đạt 1.711 tỷ đồng năm 2024, chiếm gần 17% tổng doanh thu. Sang năm 2025, doanh thu giảm còn 1.140 tỷ đồng, tương ứng khoảng 8,7% tổng doanh thu, phản ánh sự biến động của sản lượng khai thác và giá khoáng sản.

Trong quý I/2026, doanh thu bán tinh quặng đạt 242 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là một trong những lĩnh vực đóng góp doanh thu lớn của tập đoàn.

Ngoài năng lượng, PC1 còn mở rộng sang phát triển bất động sản và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp . Theo Báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp tham gia từ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng đến khai thác và vận hành khu công nghiệp.

Nguồn thu của lĩnh vực này đến từ ba hoạt động gồm chuyển nhượng bất động sản, khai thác - vận hành khu công nghiệp và cho thuê bất động sản đầu tư.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2024, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 24 tỷ đồng, doanh thu khai thác và vận hành khu công nghiệp đạt 599 tỷ đồng, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư đạt 16 tỷ đồng.

Đến năm 2025, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng lên 774 tỷ đồng, doanh thu khai thác và vận hành khu công nghiệp đạt 642 tỷ đồng, trong khi doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư đạt 17 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận 177 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng bất động sản, 139 tỷ đồng doanh thu khai thác và vận hành khu công nghiệp cùng gần 4 tỷ đồng doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư.

Để phục vụ hoạt động xây lắp, PC1 đầu tư các nhà máy sản xuất cột thép mạ kẽm, kết cấu thép và thiết bị điện thông qua các đơn vị như Chế tạo Cột thép Đông Anh, Cột thép mạ kẽm Thái Nguyên và Công nghệ Kết cấu thép Quốc tế.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 1.457 tỷ đồng năm 2024 và 1.469 tỷ đồng năm 2025, duy trì tương đối ổn định qua hai năm.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa và vật tư đạt 837 tỷ đồng năm 2024, giảm xuống 482 tỷ đồng năm 2025.

Trong quý I/2026, doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 161 tỷ đồng, còn doanh thu bán hàng hóa và vật tư đạt 72 tỷ đồng.

Dù không còn là lĩnh vực mang lại doanh thu lớn nhất, sản xuất công nghiệp vẫn là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của PC1 khi cung cấp cột thép, kết cấu thép và thiết bị cho các dự án xây lắp điện, năng lượng và hạ tầng do doanh nghiệp triển khai.