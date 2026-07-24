VIMID động thổ nhà máy VMASS - Đánh dấu mốc chuyển mình chiến lược

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của VIMID, từ doanh nghiệp phân phối sản phẩm và dịch vụ, tới từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp ô tô và chế tạo tại Việt Nam.

Lễ động thổ có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đoàn thể, hiệp hội Trung ương và thành phố Hải Phòng; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, HĐH Hải Phòng tại Hà Nội, Tập đoàn Sao Đỏ cùng đông đảo doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt là sự hiện diện của Ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Công nghiệp Nặng Sơn Đông (SDHi), Tập đoàn SINOTRUK và lãnh đạo các tập đoàn thành viên trong hệ sinh thái SDHi như Weichai, Yunli, Sunhunk... là những đơn vị đối tác có tầm ảnh hưởng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô.

Ông Vương Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Nặng Sơn Đông, cùng ông Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tịch HĐQT VIMID.

Từ nền tảng và vị thế thương hiệu, VIMID từng bước tiến sâu vào chuỗi sản xuất

Sau hơn 16 năm phát triển, VIMID (HOSE: VVS) đã và đang giữ vững vị thế một trong những đơn vị dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh xe tải, dịch vụ hậu mãi và hệ sinh thái vận tải.

Việc đầu tư Nhà máy SXLR Ô tô VMASS không chỉ là bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm từng bước nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô, gia tăng giá trị trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nhà máy được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, môi trường và xu hướng chuyển đổi số trong ngành công nghiệp ô tô.

Tập đoàn Công nghiệp Nặng Sơn Đông (SDHi) và SINOTRUK tiếp tục đồng hành cùng VIMID

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là sự đồng hành của hai tập đoàn công nghiệp hàng đầu Trung Quốc là SDHi và SINOTRUK.

Trong nhiều năm qua, VIMID và SINOTRUK đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường xe tải Việt Nam thông qua các sản phẩm chất lượng cao và hệ thống dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.

Trên nền tảng hợp tác đó, SDHi và SINOTRUK tiếp tục tích cực chia sẻ kinh nghiệm quản trị, công nghệ, kỹ thuật và hỗ trợ VIMID trong quá trình triển khai dự án VMASS, hướng tới xây dựng một trung tâm sản xuất hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

Sự đồng hành của SDHi và SINOTRUK không chỉ thể hiện niềm tin đối với năng lực và tầm nhìn phát triển của VIMID, mà còn đồng thời phản ánh rõ nét xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế trên tinh thần cùng phát triển, cùng kiến tạo giá trị và cùng hướng tới tương lai bền vững.

Ông Lưu Vỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn SINOTRUK phát biểu tại lễ động thổ xây dựng nhà máy SXLR ô tô VMASS.

VMASS được đánh giá là bước đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của Việt Nam

Dự án Nhà máy SXLR Ô tô VMASS được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc gia, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Việc lựa chọn đầu tư tại Khu thương mại tự do Hải Phòng đồng thời phù hợp với định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực phía Bắc.

Khi đi vào hoạt động, VMASS được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao cho người lao động, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách thành phố và sự tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.

Đồng thời, dự án nhà máy SXLR ô tô VMASS từng bước tăng cường sự tham gia của VIMID và các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô theo hướng hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao.

Ban lãnh đạo cấp cao của SDHi, SINOTRUK, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, hiệp hội Trung ương và thành phố Hải Phòng,... cùng Ban lãnh đạo VIMID.

VMASS là bước tiến lớn trong chiến lược phát triển bền vững của VIMID

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VIMID khẳng định: "Lễ động thổ Nhà máy SXLR Ô tô VMASS đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của VIMID. Dự án thể hiện quyết tâm đầu tư vào năng lực sản xuất, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa VIMID với các đối tác chiến lược SDHi và SINOTRUK. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, chính quyền thành phố Hải Phòng và các đối tác trong suốt quá trình triển khai dự án. Đây sẽ là nền tảng để VIMID tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam."

Với nền tảng gần hai thập kỷ phát triển và không ngừng nâng chuẩn, cùng sự đồng hành của các đối tác quốc tế và môi trường đầu tư thuận lợi tại Hải Phòng, Nhà máy SXLR Ô tô VMASS được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp của VIMID, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.