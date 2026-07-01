Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu 17.400 tỷ đồng, cao hơn cả Mai Linh, Vinasun và Grab cộng lại

Theo báo cáo giám sát xếp hạng tín nhiệm định kỳ của Saigon Ratings, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 khoảng 17.400 tỷ đồng , tăng 125% so với năm 2024.

GSM là đơn vị vận hành nền tảng gọi xe Xanh SM, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp là vận tải hành khách bằng ô tô điện và xe máy điện thông qua ứng dụng riêng.

Ngoài gọi xe, GSM còn cung cấp dịch vụ giao hàng và cho thuê xe điện cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, Saigon Ratings đánh giá các mảng này hiện vẫn đóng vai trò bổ trợ, trong khi vận tải hành khách là nền tảng và động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Nguồn: Saigon Ratings

Quy mô doanh thu của GSM ước tính vượt tổng doanh thu của cả 3 tên tuổi lớn trên thị trường. Cụ thể, Vinasun ghi nhận doanh thu năm 2025 khoảng 883 tỷ đồng, Mai Linh đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.514 tỷ đồng, trong khi doanh thu Grab Việt Nam được ước tính khoảng 6.630 tỷ đồng từ báo cáo của công ty mẹ.

Tổng ba con số trên đạt khoảng 10.027 tỷ đồng , thấp hơn đáng kể so với mức 17.400 tỷ đồng của GSM.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, GSM cũng mở rộng nhanh vị thế trên thị trường. Đến quý IV/2025, thị phần taxi công nghệ của doanh nghiệp đạt khoảng 51,5% , vượt các đối thủ chính và vươn lên dẫn đầu phân khúc tại Việt Nam.

Trong năm 2025, GSM tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh với ô tô, xe hai bánh và các dịch vụ bổ trợ, đồng thời tiến vào một số thị trường quốc tế. Theo Saigon Ratings, việc phát triển hệ sinh thái giúp doanh nghiệp mở rộng nguồn thu, tăng khả năng khai thác đội xe và củng cố lợi thế cạnh tranh.

Đà tăng trưởng của GSM diễn ra trong bối cảnh thị trường taxi Việt Nam đạt quy mô khoảng 1,54 tỷ USD năm 2025. Thị trường được dự báo có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kép gần 19% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031.

Theo Saigon Ratings, người dùng ngày càng ưu tiên những dịch vụ có thể đặt xe nhanh, minh bạch giá và tích hợp thanh toán điện tử. Trong khi đó, quá trình điện hóa đang tạo lợi thế về chi phí vận hành, nhưng cũng đặt ra yêu cầu vốn đầu tư lớn và phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Theo kịch bản cơ sở, GSM sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ và hoàn thành kế hoạch huy động nợ vay trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng được kỳ vọng củng cố vị trí dẫn đầu tại Việt Nam, đồng thời từng bước thiết lập vị thế tại Đông Nam Á và Ấn Độ trong giai đoạn 2026-2028.