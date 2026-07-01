Vinamilk lãi kỷ lục gần 3.200 tỷ đồng, công ty con tại Campuchia tăng trưởng ba chữ số

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026.

Riêng quý 2 năm 2026, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu 18.856 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.899 tỷ đồng, tăng 25,9%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 28% và vượt mức cao nhất trước đó, qua đó thiết lập kỷ lục lợi nhuận theo quý của doanh nghiệp.

Mức lợi nhuận sau thuế theo quý cao nhất của Vinamilk trong quá khứ là 3.138 tỷ đồng, ghi nhận tại quý 3 năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinamilk đạt tổng doanh thu hợp nhất 35.034 tỷ đồng, tăng 17,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.914 tỷ đồng, tăng 37%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Biên lợi nhuận trước thuế được cải thiện từ 17% trong nửa đầu năm 2025 lên 19,7%.

Theo Vinamilk, kết quả này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường nội địa, tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất khẩu, đóng góp từ các công ty thành viên và việc kiểm soát chi phí.

Angkor Milk tăng doanh thu hơn 3 lần

Trong nhóm công ty thành viên, Angkor Milk tại Campuchia ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật.

Doanh thu thuần Q2.26 của Angkor Milk tăng 241,7% so với cùng kỳ, tương đương gấp khoảng 3,42 lần. Lợi nhuận sau thuế tăng 209,9%, tương đương gấp 3,1 lần.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của công ty này tăng 218,4%, tương đương gấp 3,18 lần. Lợi nhuận sau thuế tăng 187,9%, tương đương gấp 2,88 lần so với nửa đầu năm 2025.

Mộc Châu Milk duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hai chữ số trong cả Q2.26 và 6 tháng đầu năm.

Tại Mỹ, Driftwood ghi nhận doanh thu thuần Q2.26 tăng 3,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 103,7%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu của công ty này cơ bản đi ngang, còn lợi nhuận tăng 51,5% nhờ biên lợi nhuận cải thiện và giá thu mua sữa nguyên liệu giảm.

Xuất khẩu tăng hơn 42%

Tại thị trường trong nước, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 14.616 tỷ đồng trong Q2.26 và 26.596 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Tăng trưởng được thúc đẩy bởi các ngành hàng chủ lực như sữa nước, sữa chua và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn. Các thương hiệu Green Farm, sữa tươi 100% cùng các dòng sản phẩm cao đạm và sữa thực vật tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Xuất khẩu là mảng tăng trưởng nhanh nhất của Vinamilk trong kỳ.

Doanh thu thuần xuất khẩu đạt 2.664 tỷ đồng trong quý 2-26, tăng 41,2%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu xuất khẩu đạt 4.990 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ.

Kết quả này được duy trì trong bối cảnh chi phí logistics và nguyên vật liệu quốc tế gia tăng. Bên cạnh các thị trường truyền thống tại Trung Đông, Vinamilk cho biết một số thị trường xuất khẩu khác cũng tiếp tục tăng trưởng.

Báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 30/6/2026 của Vinamilk dự kiến được công bố vào ngày 30/7.