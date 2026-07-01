Cầm hơn 20.000 tỷ 'tiền tươi', hãng bia lớn nhất Việt Nam “ngồi không” thu gần 2,9 tỷ đồng mỗi ngày, 6 tháng lãi gần 2.500 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng.

Trong quý 2, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.888 tỷ đồng, tăng khoảng 1,2% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế hơn 1.243 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với quý 2/2025.

6 tháng lãi gần 2.500 tỷ đồng

Lũy kế nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần của Sabeco đạt 13.345 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán gần như đi ngang ở mức 8.277 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng hơn 17%, lên 5.068 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.489 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh chi phí bán hàng của Sabeco tăng gần 20%, từ 1.715 tỷ đồng lên hơn 2.054 tỷ đồng. Riêng chi phí quảng cáo và khuyến mãi đạt hơn 1.119 tỷ đồng, tăng khoảng 24% và chiếm hơn một nửa tổng chi phí bán hàng. Bình quân, Sabeco chi hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày cho hoạt động quảng cáo và khuyến mãi.

Hơn 20.700 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng﻿

Tại ngày 30/6/2026, Sabeco sở hữu gần 3.643 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt hơn 1.645 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn ban đầu không quá 3 tháng đạt gần 1.996 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có gần 17.086 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Tổng cộng, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Sabeco vượt 20.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% tổng tài sản.

Khối tiền gửi lớn mang về cho Sabeco hơn 518,6 tỷ đồng thu nhập lãi tiền gửi trong 6 tháng đầu năm, tăng so với mức gần 491,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Tính bình quân trong 181 ngày đầu năm, tiền lãi ngân hàng mang về cho doanh nghiệp gần 2,9 tỷ đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 119 triệu đồng mỗi giờ. Khoản này chiếm hơn 98% tổng doanh thu hoạt động tài chính của Sabeco.

Trong khi có lượng tiền gửi ngân hàng hơn 20.700 tỷ đồng, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Sabeco chỉ vào khoảng 367 tỷ đồng tại cuối tháng 6. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đạt hơn 14,4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với nguồn thu lãi tiền gửi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAB đang giao dịch quanh 46.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 24/7, giảm 1,06%.﻿