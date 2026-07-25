Các hãng xe máy điện giảm giá để chiếm thị phần
Các hãng sản xuất xe máy điện liên tục tung ra sản phẩm mới ở nhiều phân khúc, đồng thời với chương trình giảm giá để chiếm lĩnh thị phần
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Người tiêu dùng chuyển sang xe điện
Những ngày qua các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh xe máy điện như Phố Huế, Nguyễn Lương Bằng, Bà Triệu … tấp nập người mua xe máy điện. Chủ cửa hàng xe điện TAILG Bùi Huy Cường trên đường Nguyễn Khánh Toàn cho biết, từ cuối tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 25 - 30 xe, nhiều mẫu hot hiện nay cháy hàng. Tương tự tại cửa hàng VinFast Thu Anh (Trung Kính), lượng khách mua xe máy điện trong tháng 6, tăng gấp ba lần so với tháng trước.
Một số dòng xe bán chạy liên tục hết hàng, khách hàng buộc phải đặt trước và chờ đợi. Đại diện cửa hàng xe điện Việt Thanh (Xã Đàn) Lê Thu Hà thông tin, các mẫu xe của Yadea như U50, Velax, Osta P hay Osta H+ hay VinFast như Evo Grand hay Feliz đang được nhiều khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng đột biến, khách muốn mua phải đặt trước 5–7 ngày mới có xe.
Khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh xe máy điện trên địa bàn Hà Nội cho thấy, thị trường xe điện đa dạng về mẫu mã, giá cả và tính năng. Các dòng xe máy điện phổ biến của thương hiệu Yadea như Orla, Odora có giá khoảng 18-22 triệu đồng/xe, trong khi dòng cao cấp Osta có giá từ 27,49-31,99 triệu đồng/xe. Các đại lý của hãng xe điện VinFast cũng đang bày bán nhiều mẫu xe điện như Evo200, Feliz, Klara S, Viper với giá dao động từ khoảng 17-45 triệu đồng/chiếc.
Báo cáo thị trường của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy năm 2025 thị trường Việt Nam tiêu thụ 700.000 xe máy điện (xếp thứ 3 toàn cầu). Nửa đầu năm 2026, doanh số xe máy điện Việt Nam tiếp tục bùng nổ khi đạt mức 209.000 xe, tăng 99,2% so cùng kỳ. Trong đó, doanh số xe máy điện VinFast tăng 280% so với cùng kỳ 2025, chiếm khoảng 24% toàn thị trường nói chung. Các thương hiệu xe điện như Yadea tăng 74%, Pega tăng 41,3% và DK Bike tăng hơn 130%.
Các hãng xe nâng cấp công nghệ tung chương trình giảm giá
Nếu trước đây thị trường xe máy Việt Nam gần như là “sân nhà” của các hãng xe Nhật Bản, thì làn sóng điện hóa với sự xuất hiện của các doanh nghiệp nội địa đã tạo cuộc cạnh tranh khốc liệt. Để chiếm lĩnh thị trường, VinFast liên tục đưa ra thị trường các mẫu xe máy điện mới như Viper, Evo, Evo Lite, Feliz II và Flazz Max với giá bán dao động 15–20 triệu đồng. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất là việc VinFast ứng dụng rộng rãi pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho phép người dùng đổi pin tại trạm chỉ trong vài phút.
Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam Hoàng Hà cho biết, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, ngay trong những tháng đầu năm 2026, VinFast đã bổ sung 4 mẫu xe máy điện mới. Đồng thời, VinFast đã đặt mục tiêu hoàn thiện mạng lưới 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc trong năm 2026, qua đó đáp ứng nhu cầu sạc điện nhanh của khách hàng. “Kế hoạch xây dựng hàng chục nghìn tủ đổi pin trong thời gian ngắn nhằm giải quyết rào cản lớn nhất trong phát triển xe máy điện là thời gian nạp năng lượng” - ông Hà nêu.
Là doanh nghiệp nổi tiếng với sản phẩm xe máy, hãng xe Honda cũng bắt đầu tăng tốc trong mảng xe điện. Honda đã đưa ra thị trường mẫu xe điện mới ICON e:, CUV e. sử dụng pin LFP và Honda Mobile Power Pack e cho quãng đường di chuyển 120 km mỗi lần sạc, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Động cơ điện trên các dòng xe này đạt công suất tối đa 6 kW mang lại khả năng vận hành tương đương các dòng xe tay ga phân khối nhỏ.
Ngoài Honda và VinFast, hãng xe Yamaha đã đưa mẫu Neo’s vào thị trường, trong khi các hãng xe điện đến từ Trung Quốc như Yadea hay Dibao cũng mở rộng mạng lưới phân phối tại Việt Nam.
Để kích cầu tiêu dùng, các hãng xe đã triển khai các chương trình khuyến mại. Hãng Honda Việt Nam đã tiên phong giảm giá gần 6 triệu đồng cho mẫu ICON e xuống mức từ 15,5-15,9 triệu đồng. Mẫu UC3 cao cấp được giảm trực tiếp 22 triệu đồng, đưa mức giá thực tế xuống còn 56,5 triệu đồng.
Yamaha cũng điều chỉnh giảm 13 triệu đồng cho mẫu NEO’s, đưa giá xe về mức 36,9 triệu đồng. Không đứng ngoài cuộc chơi VinFast đã thu hút sự quan tâm khi điều chỉnh giảm từ 1-5 triệu đồng cho toàn bộ 12 mẫu xe máy điện đang phân phối trong nước. Đồng thời khách hàng mua xe điện VinFast được phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng. Nhằm kích cầu người dùng chuyển đổi sang xe xanh, trong tháng 7, hãng xe Yadea đang triển khai chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện" tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Để tăng sức cạnh tranh, một số đại lý còn kết hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để cung cấp các gói vay ưu đãi. Đồng thời, nhiều cửa hàng còn triển khai các dịch vụ hậu mãi như bảo dưỡng miễn phí hoặc tặng kèm phụ kiện.
Nhìn nhận lợi ích mà chương trình khuyến mãi mà các hãng xe điện đang triển khai mang lại cho người tiêu dùng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội cơ khí Việt Nam Đào Phan Long cho biết, đây được xem là thời điểm thuận lợi để sở hữu một chiếc xe máy điện chất lượng với mức giá hợp lý. Nếu như vài năm trước công nghệ và phạm vi hoạt động là yếu tố được nhắc tới nhiều nhất, thì hiện giá bán đang trở thành vũ khí cạnh tranh.
Hà Nội mới