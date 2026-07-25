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Tân Phó Giám đốc Công an được biệt phái về làm Ban Quản lý dự án TP Đồng Nai

| | Doanh nghiệp

Đại tá Trần Trọng Thủy, tân Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai được biệt phái đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai kể từ ngày 24/7/2026.

Chiều 24/7, Công an TP.Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tân Phó Giám đốc Công an được biệt phái về làm Ban Quản lý dự án TP Đồng Nai- Ảnh 1.

Ban Giám đốc Công an TP. Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Trọng Thủy (Ảnh: Đ.A)

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Trọng Thủy (sinh năm 1976, quê quán xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng), Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP.Đồng Nai) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai, kể từ ngày 24/7/2026.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP. Đồng Nai đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Trọng Thủy.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái có thời hạn đối với Đại tá Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai kể từ ngày 24/7/2026 để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Theo Văn Quân

tienphong.vn

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