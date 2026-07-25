Phát hiện gần 50.000 đôi giày Nike giả trị giá hơn 100 tỷ đồng, mắt thường không thể phân biệt

Từ thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh nội địa Hoa Kỳ (HSI) cung cấp, lực lượng chức năng Việt Nam vừa phát hiện một cơ sở sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan để xuất khẩu sang Mỹ.

Thông tin ban đầu được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp nhận vào tháng 6/2026, liên quan đến một đường dây có dấu hiệu tổ chức gia công khoảng 12.000 đôi giày Nike tại Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều. Tổng số hàng hóa liên quan được xác định lên tới gần 50.000 đôi giày thành phẩm và sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.

Đáng chú ý, số giày này được làm tinh vi đến mức mắt thường khó phân biệt với hàng chính hãng. Mã xác thực trên từng đôi giày cũng được sao chép từ sản phẩm Nike thật.

Hơn 100 tỷ đồng hàng hóa theo giá thị trường

Ngày 16/7/2026, cơ quan chức năng kiểm tra Công ty MP, có trụ sở tại TP.HCM, với sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05, Bộ Công an và công an địa phương.

Tại nhà máy, đoàn kiểm tra phát hiện 25.396 đôi giày thành phẩm mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan, có tổng trị giá hơn 12,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn ghi nhận 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện, trị giá hơn 11,2 tỷ đồng.

Nếu tính theo giá bán trên thị trường, toàn bộ số hàng hóa có giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết số giày trên được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với Công ty F.C.T. Nguyên vật liệu do đối tác nước ngoài cung cấp, còn Công ty MP thực hiện gia công và xuất trả sản phẩm cho đối tác để đưa ra nước ngoài.

Doanh nghiệp cũng xuất trình hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi với đối tác, hồ sơ xuất khẩu và tài liệu được cho là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Nike.

Theo hồ sơ, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu trót lọt 11 container giày thành phẩm mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan sang Mỹ, với tổng trị giá khai báo hơn 25,46 tỷ đồng.

Nike khẳng định chưa từng cấp phép

Tuy nhiên, Nike Việt Nam và Giám đốc cấp cao Bộ phận License toàn cầu của Nike Inc. xác nhận hãng chưa từng cấp giấy phép, hợp đồng li-xăng hoặc văn bản ủy quyền nào cho Công ty MP và các đơn vị liên quan.

Nike cũng không cho phép các tổ chức, cá nhân này đại diện hoặc nhân danh hãng trong hoạt động kinh doanh.

Từ kết quả kiểm tra thực tế, tài liệu doanh nghiệp cung cấp, xác nhận của Nike và thông tin do HSI trao đổi, cơ quan chức năng nhận định số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn và tính chất phức tạp được phát hiện trong những năm gần đây.

Vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Phương thức đáng chú ý là lợi dụng hoạt động gia công quốc tế, sử dụng các tài liệu được cho là hợp pháp để đưa hàng giả vào chuỗi cung ứng và xuất khẩu ra nước ngoài.