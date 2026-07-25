Quy định mới về Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và năng lực tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng

Mục đích bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hoá kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho các đối tượng tham gia bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính và năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị. Đồng thời, tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và năng lực tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Cá nhân tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo quy định của pháp luật kế toán và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định dưới đây.

Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán:

Tối thiểu 02 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về tài chính, kế toán, kiểm toán.

Tối thiểu 03 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về tài chính, kế toán, kiểm toán.

Cá nhân đã được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập; Chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật Kế toán; Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận không phải đáp ứng điều kiện về thời gian công tác thực tế theo quy định trên. (*)

Cá nhân đăng ký tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có tài liệu chứng minh thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, trừ trường hợp quy định tại (*) nêu trên. Thời gian công tác thực tế được chứng minh thông qua văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang hoặc đã công tác hoặc các tài liệu hợp pháp khác như sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng.

Điều kiện tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tốt nghiệp từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác hoặc giảng dạy liên quan trực tiếp đến nội dung chuyên đề giảng dạy là: giảng viên các Trường Đại học, Đại học, Học viện, Trường Cao đẳng, Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; người làm công tác quản lý nhà nước, nhà khoa học của các đơn vị nghiên cứu.

Có hồ sơ tổ chức khóa học bồi dưỡng theo quy định; có nội dung, chương trình và tài liệu bồi dưỡng theo quy định.

Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ giảng dạy, học tập, bao gồm phòng học, trang thiết bị, giáo cụ phù hợp đối với hình thức tổ chức học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Các đơn vị sau đây đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định trên được tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng:

Cơ sở giáo dục (Trường Đại học, Đại học, Học viện, Trường Cao đẳng) có chức năng đào tạo về kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật giáo dục, đào tạo.

Đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán thuộc Bộ Tài chính.

Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán.

Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước), như sau: Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 152 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá). Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày.

Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và hợp tác xã (gọi chung là đơn vị kế toán doanh nghiệp), như sau: Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 180 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá). Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày.

Hình thức tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Cơ sở bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến phải đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng có thể tổ chức một kỳ liên tục hoặc nhiều kỳ nhưng thời gian học thực tế tối đa không quá 06 tháng và phải đảm bảo đầy đủ thời lượng, nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư này.

Số lượng học viên của một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng tối đa không quá 100 học viên.

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán lần đầu theo quy định của pháp luật kế toán.

Trường hợp người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã được bổ nhiệm làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó tiếp tục có giá trị sử dụng để bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cho các lần tiếp theo, trừ trường hợp khoảng thời gian không làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán giữa hai lần bổ nhiệm liên tiếp vượt quá 05 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2027./.