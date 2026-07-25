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Nhà máy 7.000 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển đồng loạt 3.000 công nhân, mức lương tới 18 triệu đồng/tháng

| | Doanh nghiệp

Nhà máy 7.000 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển đồng loạt 3.000 công nhân, mức lương tới 18 triệu đồng/tháng

Thời gian tổ chức tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy Sản xuất Ô tô điện VinFast Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào ngày 7/8/2026 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Theo Báo Hà Tĩnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cùng với Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tổ chức tuyển dụng 3.000 nhân sự.

Trong đó, vị trí việc làm nhân viên - sản xuất chung tuyển lao động nam, nữ trong độ tuổi lao động, tốt nghiệp THCS trở lên; sức khỏe tốt; nam cao từ 1m60, nặng 50 kg trở lên; nữ cao từ 1m50, nặng 40 kg trở lên.

Vị trí nhân viên - bảo trì điện/cơ: tuyển lao động nam từ 18 - 45, tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành về điện/điện tử/tự động hoá; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về bảo trì/vận hành thiết bị điện tại các công ty/KCN sản xuất; cao trên 1m60, nặng 50kg trở lên, sức khoẻ tốt.

Vị trí nhân viên - hàn/ sơn/ cơ khí/ điện/ điện tử/ sửa chữa điện/ cơ khí, sửa chữa, lái xe nâng/thao tác kho: tuyển lao động nam từ 18 - 45 tuổi, tốt nghiệp THCS trở lên; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tay nghề hàn, sơn, cơ khí, ô tô, sửa chữa/bảo dưỡng, khuôn/gá, sửa chữa ô tô; sửa chữa điện, có chứng chỉ vận hành lái xe nâng điện; cao trên 1m60, nặng 50kg trở lên, sức khoẻ tốt.

Về chế độ phúc lợi, lao động có thu nhập hấp dẫn (từ 10 đến 18 triệu đối với vị trí công nhân) thưởng KPI, thưởng thâm niên, cùng nhiều phúc lợi khác.

Người lao động cũng được thưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty; được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của luật lao động, được mua thêm bảo hiểm sức khỏe cá nhân PVI sau khi ký hợp đồng lao động chính thức; được khám sức khỏe định kỳ hằng năm; được hưởng chế độ khi tăng ca và các phụ cấp theo quy định; công ty hỗ trợ xe đưa đón và nghỉ ca khi làm việc tại Hà Tĩnh...

Thời gian làm việc của người lao động là 48h/tuần, được nghỉ 4 ngày trong tháng theo sự sắp xếp của công ty.

Thời gian tổ chức tuyển dụng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 7/8/2026, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (số 16 đường Phan Bội Châu - phường Thành Sen - tỉnh Hà Tĩnh).

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh nằm tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng trên diện tích hơn 36 ha, được khánh thành vào ngày 29/06/2025.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố sắp hòa vốn tại Việt Nam vào năm 2027, sau đó sẽ có lãi trên toàn cầu

Thu Phương

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