Siba Group bị xử phạt và truy thu tiền thuế hơn 11 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã SBG, sàn HoSE) vừa công bố nhận được liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế



Thứ nhất, theo Quyết định số 1072/QĐ-CT ngày 22/7/2026 của Cục Thuế, Siba Group có 2 hành vi vi phạm hành chính là khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Với 2 hành vi trên, SBG bị phạt 1,73 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước 8,6 tỷ đồng và gần 747 triệu đồng tiền chậm nộp (số tiền tính đến hết ngày 14/7).

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền thuế chậm nộp qua kiểm tra mà Siba Group phải nộp là 11,1 tỷ đồng.

Ảnh: SBG

Thứ hai, theo Quyết định số 471/QĐ-XPHC ngày 23/1/2026 của Thuế TP.HCM, Siba Group có 2 hành vi vi phạm hành chính là khai sai thuế giá trị gia tăng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2022, 2023. Do đó, công ty bị xử phạt gần 793 triệu đồng.

Bên cạnh đó, SBG còn bị truy thu số tiền thuế 3,9 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế 1,06 tỷ đồng (số tiền tính đến hết ngày 7/1/2026).

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quyết định này là 5,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp được giảm khấu trừ 12,4 tỷ đồng.

Siba Group sau đó có giải trình về việc chậm công bố thông tin đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 471/QĐ-XPHC ngày 23/1/2026 của Thuế TP.HCM.

Theo Siba Group, sau khi cơ quan thuế ban hành Quyết định số 471/QĐ-XPHC đối với giai đoạn 2022-2023 nêu trên, đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc liên tục đối với giai đoạn 2024-2025 và đến ngày 22/07/2026 đã ban hành quyết định số 1072/QĐ-CT ngày 22/07/2026 xử phạt đối với giai đoạn này.

Trong suốt quá trình trên, Phòng Kế toán là đầu mối trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, thực hiện việc giải trình, đối chiếu số liệu và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Sau khi toàn bộ quá trình kiểm tra cho cả hai giai đoạn được hoàn tất và Công ty nhận được quyết định xử phạt đối với giai đoạn 2024-2025 vào ngày 23/7/2026, các quyết định xử phạt cùng hồ sơ liên quan mới được tổng hợp và chuyển đến bộ phận phụ trách công bố thông tin để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Việc chậm công bố thông tin xuất phát từ sự phối hợp nội bộ chưa kịp thời trong quá trình xử lý hồ sơ của đợt quyết toán thuế kéo dài và được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Bộ phận chuyên môn tập trung xử lý toàn bộ nội dung làm việc với cơ quan thuế cho đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, dẫn đến việc các quyết định xử phạt chưa được chuyển ngay đến bộ phận phụ trách công bố thông tin sau khi Công ty nhận được từng quyết định.

Về biện pháp khắc phục, SBG cho biết đã nghiêm túc chấp hành và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, tiền chậm nộp (nếu có) và tiền xử phạt theo Quyết định số 471/QĐ-XPHC.

Đối với Quyết định số 1072/QĐ-CT, công ty đang thực hiện các nghĩa vụ theo quyết định của cơ quan thuế và sẽ hoàn thành trong thời hạn quy định. Đồng thời, công ty đã rà soát, bổ sung quy trình phối hợp giữa các bộ phận nhằm bảo đảm việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.



