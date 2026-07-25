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Nhiều tiệm kim cương vẫn "then cài", dù đến ngày hẹn mở cửa

| | Doanh nghiệp

Nhiều tiệm kim cương vẫn "then cài", dù đến ngày hẹn mở cửa

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay có khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tạm ngừng hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo trước đó của Công ty TNHH Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry), doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại vào ngày 25-7, để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu phát sinh của khách hàng sau hai tuần tạm ngừng.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong sáng 25-7, cửa hàng Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM vẫn đóng kín cửa.

Sau khi bà Hoàng Thị Thanh Nga , nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Châu Âu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố và bắt tạm giam liên quan vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, doanh nghiệp phát thông báo thứ 2 cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng làm việc theo quy định. Mọi thông tin và kết luận chính thức sẽ được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 25-7, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương đã đóng cửa trước đó vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Cụ thể, các cửa hàng như Kim Lý, Thực Lan Diamond, Quyên Diamond, Hoàng Thứ Jewelry, Quế Jewelry... nằm trên các tuyến đường: An Dương Vương, Nguyễn Duy Dương, phường An Đông; Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành; Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ.


Theo Nhung Nguyễn

Sài Gòn Giải phóng

Từ Khóa:
kim cương

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