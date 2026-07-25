Biến động 'ghế' Chủ tịch HĐQT Năm Bảy Bảy

Một dự án do Năm Bảy Bảy đầu tư. Ảnh: NBB

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB) vừa có thông báo gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về thay đổi nhân sự.

Cụ thể, căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT và số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 23/7/2026, ông Lưu Hải Ca không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT NBB kể từ ngày 23/7/2026 do có đơn từ nhiệm trước đó.

Tuy nhiên, ông Hải Ca vẫn tiếp tục gắn bó với NBB ở vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Ở chiều ngược lại, HĐQT thống nhất bầu ông Lê Quốc bình- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/7/2026.

Trong một diễn biến khác, Năm Bảy Bảy đã có báo cáo đã bán ra toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ như đăng ký trong thời gian từ 1-16/7/2026. Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Giá giao dịch bình quân 18.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sau giao dịch trên, Năm Bảy Bảy không còn cổ phiếu quỹ nào, thay vào đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng từ 100,15 triệu đơn vị lên 100,47 triệu đơn vị. Vốn điều lệ doanh nghiệp giữ nguyên mức 1.004,7 tỷ đồng.

Phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua kế hoạch mua lại hơn 6 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025. Giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai mua lại cổ phiếu dự kiến sau khi Năm Bảy Bảy hoàn tất bán ra lượng cổ phiếu quỹ nói trên.



