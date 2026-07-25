Chưa đầy một năm, Sun PhuQuoc Airways đã mở 4 đường bay quốc tế, chuẩn bị đưa Airbus A330 vào khai thác

Ngày 25/7, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Singapore với Phú Quốc, đánh dấu tuyến bay quốc tế thứ tư của hãng sau Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo doanh nghiệp, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu 9G720 được khai thác bằng máy bay Airbus A321neo. Hãng vận hành tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Chuyến bay từ Singapore cất cánh lúc 14h20 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 15h05, trong khi chiều ngược lại khởi hành từ Phú Quốc lúc 10h35 và đến Singapore lúc 13h20.

Sun PhuQuoc Airways cho biết đây hiện là hãng hàng không cung cấp dịch vụ đầy đủ (full-service) trên đường bay Singapore - Phú Quốc.

Theo kế hoạch, sau Singapore, hãng sẽ mở đường bay đến Bangkok từ ngày 8/8/2026. Đồng thời, Sun PhuQuoc Airways đang tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế sang Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan.

Để phục vụ kế hoạch tăng trưởng, hãng dự kiến mở rộng đội bay lên 32 máy bay trong năm 2026 và bắt đầu đưa vào khai thác dòng thân rộng Airbus A330 từ tháng 9. Việc bổ sung máy bay thân rộng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hãng khai thác các đường bay trung và dài.

Đường bay mới cũng nằm trong bối cảnh Sun Group và Changi Airports International đang hợp tác phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo mô hình “destination airport” (sân bay điểm đến), hướng tới kết nối trải nghiệm của du khách từ sân bay với hệ sinh thái du lịch trên đảo.

Với việc bổ sung tuyến Singapore và sắp khai thác Bangkok, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng hiện diện tại các trung tâm hàng không lớn của châu Á, đồng thời tăng khả năng kết nối quốc tế cho Phú Quốc - một trong những điểm đến du lịch phát triển nhanh của Việt Nam.