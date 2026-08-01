Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có 237 nhân sự, lãi sau thuế hơn 7.650 tỷ đồng sau nửa năm

BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt gần 2,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. ﻿﻿Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 3.296 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.295 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.650 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với tổng số 237 nhân sự (giảm 4 người so với cùng kỳ), trung bình mỗi nhân viên đóng góp khoảng 32,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa năm qua.

Hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong mô hình kinh doanh của SCIC . Trong 6 tháng đầu năm 2026, Doanh thu hoạt động tài chính 4.415 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, khoản thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 3.378 tỷ đồng, vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng đã giảm 34% so với con số 5.108 tỷ đồng của cùng kỳ .

Doanh thu từ bán các khoản đầu tư ghi nhận 531 tỷ đồng, gần gấp 2 lần so với năm trước . Thu lãi tiền gửi và lãi trái phiếu ở mức 502,9 tỷ đồng .

Ngoài ra, phần lãi ghi nhận từ các công ty liên doanh, liên kết đóng góp 1.695,2 tỷ đồng vào kết quả chung .

Trong khi đó, mục chi phí tài chính ghi nhận giá trị âm 2.295,5 tỷ đồng, trái ngược với chi phí 632,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. ﻿

Lợi nhuận của SCIC gia tăng là do công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính với giá trị lên tới 2.794,1 tỷ đồng .

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát ổn định ở mức 118,4 tỷ đồng, gần như tương đương với mức 118,5 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng tài sản hợp nhất của SCIC đạt 72.005 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 72.474 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm .

Tài sản ngắn hạn đạt 22.120 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn với giá trị 19.989 tỷ đồng . Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng lên 1.999 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh các khoản phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia chưa thu tiền trị giá 1.638,3 tỷ đồng .

Về phía tài sản dài hạn, quy mô đạt 49.884 tỷ đồng, tăng so với mức 45.547 tỷ đồng hồi đầu năm . Sự gia tăng này chủ yếu nằm ở danh mục đầu tư tài chính dài hạn nhờ giá trị dự phòng tổn thất giảm mạnh từ 3.369,7 tỷ đồng xuống còn 572,4 tỷ đồng do hoạt động hoàn nhập .

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SCIC giảm từ 5.680 tỷ đồng xuống còn 4.316 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 3.199 tỷ đồng với khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận tạm nộp ngân sách nhà nước là 2.688,5 tỷ đồng . Vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 67.688 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn đến năm 2025.﻿ Công ty đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện tiếp nhận, thực hiện đầu tư và kinh doanh vốn theo quy định của pháp luật.