Hộ kinh doanh: Chạy đua hoàn thành thủ tục thuế trước hạn

Hộ kinh doanh mới còn lúng túng

Trưa 31-7, ở một số thuế cơ sở tại TPHCM, khá nhiều hộ, cá nhân đến để được hướng dẫn thủ tục về thuế. Tại Thuế cơ sở 13 TPHCM, một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Cầu Kiệu cho biết mới đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ tháng 4 năm nay. Với doanh thu dự kiến dưới 1 tỷ đồng/năm, phải thông báo tài khoản ngân hàng và thông báo doanh thu phát sinh đến hết ngày 30-6. “Các thủ tục bây giờ đều làm trên máy tính, điện thoại, mà tui chưa rành nên lên đây nhờ cán bộ thuế chỉ giùm, để lần sau tui tự làm luôn”, bà nói. Một số hộ kinh doanh khác thì tranh thủ lên hỏi về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cách xử lý thuế đã nộp dư trước đó…

Bà Lê Bích Thảo, Phó trưởng Thuế cơ sở 13 TPHCM, cho biết đơn vị đã chủ động gửi "thư ngỏ" nhắc nhở các hộ, cá nhân kinh doanh từ rất sớm và tiến hành rà soát danh sách các hộ, cá nhân chưa hoàn thành thủ tục, trực tiếp liên hệ để được hỗ trợ. Đến hết ngày 29-7 đã có khoảng 80% số hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn hoàn thành thủ tục theo quy định.

“Ngày 30-7 rất đông các hộ đã tới cơ quan thuế để được "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn trực tiếp. Trong đó đa phần là các hộ mới thành lập trong năm 2026, vì đây là lần đầu tiên các hộ thực hiện loại tờ khai này, nên thao tác kỹ thuật trên hệ thống còn nhiều lúng túng”, bà Thảo cho hay.

Các thuế cơ sở khác cũng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện những bước theo quy định. Ông Võ Thanh Lộc, Trưởng Thuế cơ sở 19 TPHCM cho biết tại các địa điểm có nhiều hộ kinh doanh tập trung như chợ Củ Chi, thời gian qua ngành thuế đã cử cán bộ xuống trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho từng hộ. “Thông tin đã được chúng tôi gửi đến cho các hộ kinh doanh khoảng một tháng nay để nhắc nhở, đôn đốc liên tục, đảm bảo các hộ thực hiện đúng, kịp thời”, lãnh đạo một thuế cơ sở khác cho biết thêm.

Ngành thuế tiếp tục hỗ trợ

Thực tế cho thấy, đối tượng thắc mắc về thủ tục thuế chủ yếu là các hộ mới khởi sự kinh doanh năm 2026 trong bối cảnh có nhiều quy định mới. Nội dung thắc mắc thường là: hộ kinh doanh cần “thông báo doanh thu” hay “kê khai thuế”; phải mở tài khoản ngân hàng riêng của hộ kinh doanh hay không; hoặc tài khoản ngân hàng có cần đứng tên chủ hộ kinh doanh hay đứng tên con cháu trong nhà cũng được…

Đặc biệt, không ít hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc diện được miễn đóng thuế nên có tâm lý chủ quan. Các cán bộ thuế lưu ý, dù không phải nộp thuế nhưng công tác kế toán vẫn cần được coi trọng đúng mức. Ngoài sổ doanh thu bắt buộc theo quy định, các hộ nên thực hiện ghi sổ tồn kho; hoặc giải pháp đơn giản hơn là sử dụng các phần mềm bán hàng có tích hợp các loại sổ này. TS Nguyễn Hồng Trang, Giám đốc Đại lý thuế Linh Phong, lưu ý thêm, “thông báo doanh thu” và “kê khai thuế” chỉ là cách gọi khác nhau, thực chất đều sử dụng một mẫu tờ khai. Các hộ mới thành lập cần xác định đúng nhóm hộ kinh doanh, phải tách bạch tài khoản ngân hàng dùng cho hoạt động kinh doanh.

Trao đổi với PV báo SGGP, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, qua rà soát trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) hiện vẫn còn hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế theo thời hạn quy định. Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuế cơ sở các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ các trường hợp thuộc diện phải thông báo doanh thu; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo đúng thời hạn. “Cơ quan thuế cũng tăng cường nguồn lực hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo doanh thu trên ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn linh hoạt bằng các phương thức điện tử, trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, bảo đảm người nộp thuế có thể thực hiện thuận lợi, đúng thời hạn”, ông Mai Sơn cho biết.

Cần Thơ: Mở nhiều đợt cao điểm hướng dẫn, giải đáp Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết, đối với các hộ mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay, ngành thuế TP Cần Thơ đã triển khai nhiều đợt cao điểm tập huấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các chủ hộ kinh doanh. Ngoài ra, cán bộ thuế cơ sở trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai lực lượng đến tận cửa hàng của các hộ kinh doanh để hướng dẫn khai báo theo quy định. TUẤN QUANG Đồng Nai: Đông đúc người dân đến làm thủ tục thuế Ngày 31-7, tại Thuế cơ sở 3 TP Đồng Nai (phường Trấn Biên), ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông chủ hộ kinh doanh đến kê khai doanh thu, thông báo tài khoản ngân hàng và được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Để tạo thuận lợi cho người dân, nhiều ngân hàng cũng cử nhân viên đến cơ quan thuế, hỗ trợ khách hàng. Theo thống kê của Thuế TP Đồng Nai, toàn thành phố hiện có khoảng 173.000 hộ kinh doanh. Số lượng hồ sơ kê khai trong quý 2 tăng cao và hiện đang được tổng hợp. PHÚ NGÂN

